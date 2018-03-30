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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
18:42  30 марта 2018 0

Курганские чиновники начали писать пресс-релизы в стихах

Круглый стол промышленность Курган, гагарина ирина
Подчиненные Ирины Гагариной (УФАС Курганской области) неожиданно проявили креативФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском управлении федеральной антимонопольной службы начали выпускать пресс-релизы в стихотворной форме. На официальном сайте ведомства в пятницу, 30 марта, опубликована информация под заголовком «Цена ошибки…» о решении по делу АО «СОГАЗ». Примечательно, что начинается сообщение со стихотворения.

фото: скрин с сайта УФАС по Курганской области

Ниже в прозе сообщается, что АО «Страховое общество газовой промышленности» признано виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Предприятие получило преимущества на рынке страховых услуг «путем необоснованного уменьшения цены государственного контракта». По решению УФАС (оно вынесено еще 28 февраля) страховщики должны вернуть в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного закона, — это чуть больше 152,5 тысячи рублей, и устранить нарушение.

Отметим, что ранее на сайте УФАС вышло несколько сообщений с интригующими заголовками («Все равно или все равны?», «Свет Вашему дому!»), однако они не сопровождались стихами. Получить комментарий у руководителя регионального ведомства оперативно не удалось — Ирина Гагарина на ответила на звонок корреспондента.

Анна Бояркина
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