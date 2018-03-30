Курганские чиновники начали писать пресс-релизы в стихах

В Курганском управлении федеральной антимонопольной службы начали выпускать пресс-релизы в стихотворной форме. На официальном сайте ведомства в пятницу, 30 марта, опубликована информация под заголовком «Цена ошибки…» о решении по делу АО «СОГАЗ». Примечательно, что начинается сообщение со стихотворения.
Ниже в прозе сообщается, что АО «Страховое общество газовой промышленности» признано виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Предприятие получило преимущества на рынке страховых услуг «путем необоснованного уменьшения цены государственного контракта». По решению УФАС (оно вынесено еще 28 февраля) страховщики должны вернуть в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного закона, — это чуть больше 152,5 тысячи рублей, и устранить нарушение.
Отметим, что ранее на сайте УФАС вышло несколько сообщений с интригующими заголовками («Все равно или все равны?», «Свет Вашему дому!»), однако они не сопровождались стихами. Получить комментарий у руководителя регионального ведомства оперативно не удалось — Ирина Гагарина на ответила на звонок корреспондента.