«Провокация переходит границы»: Вадим Цыганов оценил возвращение Высоцкого в «цифре»

Грядущее в Москве шоу «Высоцкий. Высота», в рамках которого певец, поэт и актер Владимир Высоцкий «вернется на сцену» в виде цифрового аватара, не несет в себе ничего позитивного, а преследует одну цель — хайпануть. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер и поэт-песенник Вадим Цыганов.
«У нас сейчас стирается грань между добром и злом. Наше время — хайпожорское. Хайп ловится на всем, чем только можно. Последнее время эта пронация переходит границы. Все эти „оживления“ в цифре не нужны, они работают со знаком минус, это пустое развлечение. Настоящий сатанизм и уровень ниже попсы», — поясняет супруг певицы Виктории Цыгановой.
Организаторы шоу заявили, что ставят перед собой задачу не только вновь соприкоснуться с творчеством Высоцкого, но и открыть его для молодежи. Цыганов не разделяет этого и считает, что такими шоу происходит нивелирование гения.
А вот родные Владимира Высоцкого не видят в этом ничего предосудительного. Они активно принимали участие в создании шоу и помогали организаторам с архивными материалами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.