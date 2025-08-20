В Кургане готовится масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) в 14 микрорайоне Заозерного. Компания «Архитектура», которой владеет тюменский предприниматель Дмитрий Бабич, построит жилой комплекс с подземными парковками и собственным торговым центром. Земля под КРТ обошлась застройщику более чем в 20 миллионов рублей. О том, что еще будет в будущем ЖК, и на сколько человек он будет рассчитан — в материале корреспондента URA.RU.
Высотки с паркингом
Проект планировки предполагает жилую застройку земельного участка площадью 17 гектаров. Незастроенная территория находится в границах улиц Федота Елисеева — Илизарова — Родькина — Фарафонова.
В рамках КРТ планируется возведение шести многоквартирных жилых домов на 10-17 этажей с подземными автостоянками. Также предусмотрены встроенные и пристроенные нежилые помещения. Паркинги, согласно проекту, будут иметь по два въезда и выезда и расположатся под каждым жилым домом в дворовой зоне, под игровыми площадками. Общее количество парковок составит 4021 м/м.
Общая численность населения в жилом комплексе планируется в районе 13 978 человек на 4076 квартир. Развитие территории предусмотрено в четыре этапа.
Торговый центр и детский сад
Строительство ТЦ запланировано на четвертом этапе. Он будет двухэтажным. Общая площадь торгового центра составит 9,5 тысячи квадратных метров. У объекта будет 160 парковочных мест. Также на первом этаже одного из домов жилого комплекса выделят под частный детский досуговый центр (частный детский сад).
Благоустройство и озеленение территории
В жилом комплексе будут созданы пешеходные зоны, зоны для детских игр, для отдыха взрослого населения, для занятия физкультурой и спортом. Озеленение придомовых и дворовых территорий предполагают посадку деревьев вдоль автодороги в целях уменьшения от нее негативное влияния на жилую застройку. Ассортимент зеленых насаждений будет представлен деревьями и кустарниками местных пород. Среди них: береза бородавчатая, яблоня сибирская, липа мелколистная, карагач, кизильник блестящий, рябина и сирень.
Снос домов
В рамках реализации проекта КРТ строительной компании «Архитектура» необходимо будет заняться сносом двух аварийных домов на несмежной с незастроенной территорией участке. Объекты находятся по улице Челябинская, 22 и 24 в Восточном районе Кургана.
Площадь участков составляет свыше четырех тысяч квадратных метров, помещений — 783 квадратных метра. Администрации города уже изымаются дома под снос по запросу застройщика.
Ранее URA.RU писало, что возле набережной Тобола в районе улиц Кирова, Климова, Томина и Набережная снесут десятки домов ради комплексной жилой застройки. На участке площадью в четыре гектара компания «БИК-Сервис» планирует построить жилой комплекс из высоток со стилобатами, где разместится многоуровневый паркинг. Также на территории ЖК обещают сделать пешеходный бульвар, который соединится с существующей набережной. Приватные дворы жилой части поднимут на второй уровень. Новый квартал по проекту будет иметь восемь домов этажностью от 8 до 21 этажа.
