Тюменский бизнесмен построит высотки с подземными паркингами и ТЦ в Кургане. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 14 микрорайоне Заозерного построят ЖК с подземными парковками в каждом доме
В 14 микрорайоне Заозерного построят ЖК с подземными парковками в каждом доме Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане готовится масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) в 14 микрорайоне Заозерного. Компания «Архитектура», которой владеет тюменский предприниматель Дмитрий Бабич, построит жилой комплекс с подземными парковками и собственным торговым центром. Земля под КРТ обошлась застройщику более чем в 20 миллионов рублей. О том, что еще будет в будущем ЖК, и на сколько человек он будет рассчитан — в материале корреспондента URA.RU.

Высотки с паркингом

Проект планировки предполагает жилую застройку земельного участка площадью 17 гектаров. Незастроенная территория находится в границах улиц Федота Елисеева — Илизарова — Родькина — Фарафонова. 

В рамках КРТ планируется возведение шести многоквартирных жилых домов на 10-17 этажей с подземными автостоянками. Также предусмотрены встроенные и пристроенные нежилые помещения. Паркинги, согласно проекту, будут иметь по два въезда и выезда и расположатся под каждым жилым домом в дворовой зоне, под игровыми площадками. Общее количество парковок составит 4021 м/м.

Общая численность населения в жилом комплексе планируется в районе 13 978 человек на 4076 квартир. Развитие территории предусмотрено в четыре этапа.

Торговый центр и детский сад

Строительство ТЦ запланировано на четвертом этапе. Он будет двухэтажным. Общая площадь торгового центра составит 9,5 тысячи квадратных метров. У объекта будет 160 парковочных мест. Также на первом этаже одного из домов жилого комплекса выделят под частный детский досуговый центр (частный детский сад).

Благоустройство и озеленение территории

В жилом комплексе будут созданы пешеходные зоны, зоны для детских игр, для отдыха взрослого населения, для занятия физкультурой и спортом. Озеленение придомовых и дворовых территорий предполагают посадку деревьев вдоль автодороги в целях уменьшения от нее негативное влияния на жилую застройку. Ассортимент зеленых насаждений будет представлен деревьями и кустарниками местных пород. Среди них: береза бородавчатая, яблоня сибирская, липа мелколистная, карагач, кизильник блестящий, рябина и сирень.

Снос домов

В рамках реализации проекта КРТ строительной компании «Архитектура» необходимо будет заняться сносом двух аварийных домов на несмежной с незастроенной территорией участке. Объекты находятся по улице Челябинская, 22 и 24 в Восточном районе Кургана.

Площадь участков составляет свыше четырех тысяч квадратных метров, помещений — 783 квадратных метра. Администрации города уже изымаются дома под снос по запросу застройщика.

Ранее URA.RU писало, что возле набережной Тобола в районе улиц Кирова, Климова, Томина и Набережная снесут десятки домов ради комплексной жилой застройки. На участке площадью в четыре гектара компания «БИК-Сервис» планирует построить жилой комплекс из высоток со стилобатами, где разместится многоуровневый паркинг. Также на территории ЖК обещают сделать пешеходный бульвар, который соединится с существующей набережной. Приватные дворы жилой части поднимут на второй уровень. Новый квартал по проекту будет иметь восемь домов этажностью от 8 до 21 этажа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане готовится масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) в 14 микрорайоне Заозерного. Компания «Архитектура», которой владеет тюменский предприниматель Дмитрий Бабич, построит жилой комплекс с подземными парковками и собственным торговым центром. Земля под КРТ обошлась застройщику более чем в 20 миллионов рублей. О том, что еще будет в будущем ЖК, и на сколько человек он будет рассчитан — в материале корреспондента URA.RU. Высотки с паркингом Проект планировки предполагает жилую застройку земельного участка площадью 17 гектаров. Незастроенная территория находится в границах улиц Федота Елисеева — Илизарова — Родькина — Фарафонова.  В рамках КРТ планируется возведение шести многоквартирных жилых домов на 10-17 этажей с подземными автостоянками. Также предусмотрены встроенные и пристроенные нежилые помещения. Паркинги, согласно проекту, будут иметь по два въезда и выезда и расположатся под каждым жилым домом в дворовой зоне, под игровыми площадками. Общее количество парковок составит 4021 м/м. Общая численность населения в жилом комплексе планируется в районе 13 978 человек на 4076 квартир. Развитие территории предусмотрено в четыре этапа. Торговый центр и детский сад Строительство ТЦ запланировано на четвертом этапе. Он будет двухэтажным. Общая площадь торгового центра составит 9,5 тысячи квадратных метров. У объекта будет 160 парковочных мест. Также на первом этаже одного из домов жилого комплекса выделят под частный детский досуговый центр (частный детский сад). Благоустройство и озеленение территории В жилом комплексе будут созданы пешеходные зоны, зоны для детских игр, для отдыха взрослого населения, для занятия физкультурой и спортом. Озеленение придомовых и дворовых территорий предполагают посадку деревьев вдоль автодороги в целях уменьшения от нее негативное влияния на жилую застройку. Ассортимент зеленых насаждений будет представлен деревьями и кустарниками местных пород. Среди них: береза бородавчатая, яблоня сибирская, липа мелколистная, карагач, кизильник блестящий, рябина и сирень. Снос домов В рамках реализации проекта КРТ строительной компании «Архитектура» необходимо будет заняться сносом двух аварийных домов на несмежной с незастроенной территорией участке. Объекты находятся по улице Челябинская, 22 и 24 в Восточном районе Кургана. Площадь участков составляет свыше четырех тысяч квадратных метров, помещений — 783 квадратных метра. Администрации города уже изымаются дома под снос по запросу застройщика. Ранее URA.RU писало, что возле набережной Тобола в районе улиц Кирова, Климова, Томина и Набережная снесут десятки домов ради комплексной жилой застройки. На участке площадью в четыре гектара компания «БИК-Сервис» планирует построить жилой комплекс из высоток со стилобатами, где разместится многоуровневый паркинг. Также на территории ЖК обещают сделать пешеходный бульвар, который соединится с существующей набережной. Приватные дворы жилой части поднимут на второй уровень. Новый квартал по проекту будет иметь восемь домов этажностью от 8 до 21 этажа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...