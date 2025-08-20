Задержки рейсов в России 20 августа: информация к этому часу

В нескольких городах России фиксируются задержки авиарейсов
Какие рейсы задерживаются 20 августа 2025
Какие рейсы задерживаются 20 августа 2025

В настоящее время авиапассажиры России сталкиваются с трудностями в связи с  нарушениями расписания полетов. На утро 20 августа 2025 года наблюдается  нарушение графика вылетов как внутри страны, так и на международных направлениях. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее о задержках — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Санкт-Петербург

В аэропорту Пулково задержано 9 вылетов. Среди направлений — Махачкала, Ставрополь, Оренбург, Чебоксары. Отменено 8 рейсов в Москву. Также 8 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Самара, Калининград, Горно-Алтайск, Ташкент.

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержан вылет до Казани и Бодрума. Около 30 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Ханты-Мансийск, Новосибирск, Новокузнецк, Томск, Салехард и Кемерово. Отменен вылет в Тегеран.

В Домодедово задержаны 8 рейсов: Ереван, Каир, Грозный, Наманган. На прибытие задерживаются 13 рейсов. Среди направлений — Баку, Калининград, Анталья, Ташкент, Норильск, Ереван.

Во Внуково задержано 4 рейса: Тбилиси, Шымкент, Самарканд, Монастир. На прибытие задерживаются 10 рейсов. Среди направлений — Сургут, Якутск, Тбилиси, Дубай, Эр-Рияд, Монастир.

Петропавловск-Камчатский

В аэропорту Елизово почти на сутки задержан вылета до Тиличики. На прилет задержано 7 рейсов. Среди направлений — Тигиль, Палана, Москва, Тиличики, Никольское.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны 10 рейса на вылет. Среди направлений — Нижний Новгород, Челябинск, Сургут, Новосибирск, Красноярск. Задержки на прилет из Тюмени, Перми, Пензы, Екатеринбурга, Сургут.

Самара

В международном аэропорту Курумоч на вылет задержано 9 рейсов. Среди направлений — Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижневартовск. С опозданием прилетят также 9 рейсов из Москвы, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Нижневартовска.

