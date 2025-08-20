ВСУ до конца августа планируют нанести артиллерийские удары по социальным объектам и многоэтажным домам в Краматорске ДНР с последующим обвинением в этом российской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Военнослужащие ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города», — заявил Марочко в разговоре с ТАСС. Огонь может быть открыт с применением реактивных систем залпового огня советского производства с территории аэродрома, который находится под контролем украинских сил.
По словам эксперта, агентурная информация указывает на то, что администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает подобные действия как способ повлиять на общественное мнение на фоне сообщений о возможном урегулировании конфликта после переговоров лидеров России и США. Марочко уточнил, что Киев планирует использовать фото- и видеоматериалы с мест предполагаемых ударов для распространения их в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях. Цель акции — представить произошедшее как результат действий российских военных и обвинить Россию в нарушении международного права.
Ранее бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) сообщил, что в Верховной раде рассматривается возможность пересмотра административных границ Донецкой и Луганской областей с целью предотвращения возможной передачи части Донбасса России. По словам экс-депутата, предлагается изменить территориальное деление таким образом, чтобы такие города, как Славянск, Краматорск и другие населенные пункты региона были включены в состав Днепропетровской и Харьковской областей.
