Студенткам начнут платить пособия по беременности и родам с 1 сентября

С 1 сентября студентки российских вузов и колледжей смогут получать пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.
«С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособия по беременности и родам», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Новая мера поддержки направлена на улучшение социальной защиты обучающихся женщин.
Размер пособия для беременных студенток будет рассчитываться исходя из установленного прожиточного минимума в том регионе России, где располагается учебное заведение. Выплата будет осуществляться однократно и предоставляться после рождения ребенка.
