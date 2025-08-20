Студенткам начнут платить пособия по беременности и родам с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая мера поддержки направлена на улучшение социальной защиты обучающихся женщин
Новая мера поддержки направлена на улучшение социальной защиты обучающихся женщин Фото:

С 1 сентября студентки российских вузов и колледжей смогут получать пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

«С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособия по беременности и родам», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Новая мера поддержки направлена на улучшение социальной защиты обучающихся женщин.

Размер пособия для беременных студенток будет рассчитываться исходя из установленного прожиточного минимума в том регионе России, где располагается учебное заведение. Выплата будет осуществляться однократно и предоставляться после рождения ребенка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября студентки российских вузов и колледжей смогут получать пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда. «С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособия по беременности и родам», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Новая мера поддержки направлена на улучшение социальной защиты обучающихся женщин. Размер пособия для беременных студенток будет рассчитываться исходя из установленного прожиточного минимума в том регионе России, где располагается учебное заведение. Выплата будет осуществляться однократно и предоставляться после рождения ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...