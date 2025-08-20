Обнародован список политзаключенных на Украине

Международный «Клуб народного единства» впервые представил перечень из 368 лиц, задержанных или осужденных на территории Украины по политическим либо религиозным основаниям. Об этом сообщили журналисты, отметив, что в список вошли 274 общественных деятеля
«В список вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства, 15 журналистов. Среди осужденных, находящихся под домашним арестом и в местах заключения свободы на Украине по надуманным обвинениям, глава предприятия „Мотор Сич“ Вячеслав Богуслаев, епископы Украинской православной церкви Московского патриархата», — передает ТАСС.
Как отмечается, в перечень также вошли митрополиты Павел и Арсений. Кроме того, в документах числятся депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Артем Дмитрук и журналистка Диана Панченко.
По другим данным, в декларации «Клуба народного единства» говорится, что по политическим мотивам около семи тысяч человек находятся в заключении в Киеве. Однако в Службе безопасности Украины (СБУ) не раскрывают списки этих лиц.
