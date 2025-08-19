19 августа 2025

Bloomberg: 10 стран Европы хотят отправить войска на Украину

Сотни солдат ЕС могут быть отправлены в Украину для гарантий безопасности
Сотни солдат ЕС могут быть отправлены в Украину для гарантий безопасности Фото:

Европейские страны во главе с Великобританией и Францией обсуждают возможность размещения своих военных контингентов на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности. США, согласно заявлению Белого дома, прямого участия в операции не планируют, но готовы обеспечить Киеву поддержку с воздуха. Об этом сообщают СМИ. 

«Европейские лидеры активно прорабатывают вопрос размещения военных контингентов на территории Украины. На переговорах 19 августа обсуждались детали возможной операции, включая численность войск, логистику их переброски и места будущей дислокации. Около десяти стран выразили готовность присоединиться к этой инициативе, которая рассматривается как часть будущего плана мирного урегулирования», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию, заявила, что США не планируют отправлять свои войска на Украину. Однако Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности, которые могут включать в себя защиту с воздуха. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры ключевых стран, включая Канаду, Японию и Турцию, подтвердили необходимость продолжения всесторонней поддержки Украины.

