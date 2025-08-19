Трамп: риск Третьей мировой войны больше не актуален

Президент США Дональд Трамп заявил, что риск начала Третьей мировой войны больше не актуален. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Марку Левину, запись которого опубликована на сайте радиостанции.
По словам Трампа, ситуация в мире ранее развивалась в сторону крупного военного конфликта, однако сейчас этой угрозы больше нет. «Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придется об этом беспокоиться», — отметил глава государства во время беседы.
В ходе интервью Трамп также подчеркнул важность взаимопонимания между лидерами США и России. Он заявил, что если бы между ним и президентом России Владимиром Путиным не было взаимопонимания, это могло бы привести к опасной ситуации для Соединенных Штатов. По его словам, налаженный диалог между главами двух стран способствует снижению международной напряженности. Ранее представители администрации Белого дома неоднократно заявляли о стремлении сохранить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и предупреждали о последствиях обострения мировых конфликтов.
