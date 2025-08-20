Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями от встречи с Трампом в Анкоридже

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавно прошедшие на Аляске переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Также главы двух стран обсудили актуальные события по кризису в Киеве.
«Президент России высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи. Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины», — заявили в Кремле.
Отмечается , что Владимир Путин выразил признательность Реджепу Эрдогану за содействие в организации ранее прошедшего в Стамбуле переговорного процесса между делегациями Москвы и Киева. Кроме того, лидеры во время телефонного разговора рассмотрели отдельные вопросы двусторонних отношений.
Ранее Путин поговорил и с главой КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили подготовку к саммиту на Аляске и помощь северокорейских военных в освобождении Курской области. При этом после окончания переговоров с США Путин позвонил еще нескольким политикам. Так, с премьером Индии он обсудил итоги встречи с Трампом, передает RT. Телефонные разговоры российский лидер провел и с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, а также с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, пишет «Царьград».
