Беспощадный диктат маркетплейсов: секреты работы с Wildberries и Оzon от предпринимателя из Кургана Денисенко

В России, как и в Кургане, маркетплейсы стали крупнейшим каналом онлайн-продаж с устойчивым ростом оборота, увеличением количества продавцов и усилением конкуренции. Наиболее быстро растущий сегмент — косметика. Именно этим направлением занимается курганский предприниматель и депутат гордумы Анастасия Денисенко. На меркетплейсах она несколько лет ведет свой бьюти-бизнес — произодит и продает средства уходовой косметики. В эксклюзивном интервью для URA.RU Денисенко согласилась поделиться самыми сокровенными тайнами ведения онлайн-бизнеса на Wildberries и Ozon, проблемами с работой на маркетплейсах и преимуществами построения торговли именно в интернете.
Анастасия, последнее время сфера маркетплейсов сталкивается со скандалами, которые устраивают как покупатели, так и продавцы. Как нужно вести себя с виртуальным покупателем, чтобы он не написал плохой отзыв?
Отличное описание товара, качественные фотографии и полная информация — это основа. Многие покупатели не читают длинные тексты, но хорошая упаковка и отзывы сильно влияют на выбор. Особое внимание нужно уделять карточкам товара — это, что потенциальный покупатель обращает внимание. Поэтому на них нужно помещать всю основную информацию о товаре. А вот отзывы — это больная тема каждого продавца. Здесь важно не поддаваться эмоциям, а отвечать искренне и доброжелательно.
Отвечая на отзыв, ты обращаешься не только к конкретному покупателю, но и к тысячам потенциальных клиентов. Ведь другие покупатели также читают секцию отзывов на товар. Негатив нужно исправлять спокойно и понятно.
Как выстраивать продажи и сохранять высокий рейтинг товара, когда низкие оценки из-за проблем с доставкой и повреждений упаковки, за которые продавец не отвечает, разрушают репутацию и буквально выдавливают продукт из топа? Как бороться с этой несправедливостью в системе, где предприниматель оказывается бессилен против факторов вне своего контроля? И так ли страшен рейтинг продавца на маркетплейсе?
Принципиального различия нет. Да, на всех площадках работает рейтинговая система, которая формируется на основе оценки от покупателя. Получаешь плохие отзывы, соответственно, в списке всех товаров в определенной категории твой продукт будет стоять ниже остальных.
В этом вопросе отличается только то, за какой рейтинг маркетплейс будет продвигать или, наоборот, прятать товар от покупателя. Например, у Wildberries оценка продукта не должна быть ниже 4,97 из 5. В ином случае, твой товар будет постепенно спускаться в списке товаров. У Ozon этот показатель чуть снисходительнее, но также очень высокий.
Но тут важно понимать, что работать с рейтинговой системой сложно. В особенности тяжелее как-то доказать покупателю, что плохая доставка — не вина продавца. Если коробка пришла мятой, или на упаковке есть другие дефекты — то это вопрос доставки, за которую предприниматель, работающий на маркетплейсах, ответственность нести не может. Но в отзыве одну звезду получит именно товар. Так рейтинг постепенно и падает, а продавец в этом плане беспомощен.
Если так высоки риска, почему все же выбрали работу на площадках маркетплейсов? Что подтолкнуло вас выбрать именно онлайн-бизнес?
Выбор работы и торговли на маркетплейсах — это, во многом, стратегическое решение. Я начала торговать онлайн еще в 2020–2021 годах, когда стало понятно, что цифровая торговля — это будущее и очень удобный канал сбыта. Wildberries и Ozon — крупнейшие игроки на российском рынке, с огромной аудиторией, готовыми клиентами и развитой логистикой.
Wildberries изначально больше ориентирован на одежду и аксессуары, но косметика там тоже активно развивается. Ozon, в свою очередь, привлекает более мужскую аудиторию, с большим спросом на гаджеты и бытовую технику. Сейчас дела обстоят так, что косметика на Ozon догоняет Wildberries.
Для меня важно было сразу занять устойчивую нишу с готовым спросом и пользоваться всеми удобствами маркетплейсов — от обработки заказов до доставки. Офлайн в условиях современной России имеет много ограничений — аренда, персонал, нехватка покупателей, большие вложения в рекламу. А маркетплейсы дают возможность продвигаться с меньшими издержками и быстрее масштабировать бизнес.
Какие вложения требуют маркетплейсы на старте и какие дальше идут основные расходы?
Вход на маркетплейсы сейчас уже не бесплатный, как было в начале. Все зависит от площадки. У Wildberries и Ozon, в целом, условия для старта одинаковы — за регистрацию просят от 10 до 30 тысяч рублей. Это не слишком большие деньги, но для начинающих могут быть заметны.
Далее, растущие комиссии — это серьезный фактор. Раньше комиссия в категории одежды была около 25%, а сейчас поднимается до 30%. Важно учитывать, как рассчитывается эта комиссия. Эти проценты получает маркетплейс от каждого оформленного заказа. На фоне этого, ценообразование происходит отдельно от продавца. Например, из этой комиссии маркетплейс зачастую сам предоставляет скидки покупателям, снижая цену товара. То есть, платформа сама отказывает от комиссии в свою пользу, но формирует скидку для покупателя. Плата за хранение на складах тоже выросла катастрофически. Сейчас многие продавцы платят десятки тысяч рублей за складское хранение товара, особенно под Новый год.
Дополнительно — расходы на производство, сертификацию, упаковку, внутреннюю рекламу на площадках, внешние рекламные кампании и работу с блогерами. Это все часто сильно недооценивают новички.
Суммарно, бывает так, что только единичные успешные продавцы получают прибыль сразу, тогда как большинство на старте работают либо в ноль, либо в убыток, вкладываясь в развитие бренда. Я сама сейчас стараюсь работать хотя бы в ноль.
Наверняка сложно создавать продукцию, которая будет потом продаваться в интернете. Как предпринимателю организовать производство, чтобы в дальнейшем торговать через маркетплейсы?
На первый взгляд, действительно все выглядит сложно. Но, опять таки, основной удар все равно придет на кошелек.
Для молодого бренда нет резона замахиваться на собственное предприятие по производству товара, так как нет гарантии стабильности. Ко всему прочему, я ранее уже говорила, на старте тяжело работать в плюс. Так что со средствами для своего предприятия будет намного сложнее. Нужно ведь организовывать работу техники, нанимать сотрудников, выплачивать им зарплату, покрывать издержки и закупать материалы.
По поводу материалов, важно понимать, что ресурсы не безграничны. Если в производстве одежды с этим намного легче, так как ткань есть практически всегда, то в бьюти-бизнесе все гораздо сложнее. Нужно закупать ингредиенты для состава, проверять его на качество, разрабатывать формулы и так далее. А еще если и сырье импортное. Хоть многие производители перешли на отечественное сырье, но ведь не все есть в распоряжении. Приходится выкручиваться и закупать ресурсы за рубежом.
Само производство организовать без открытия своей фабрики или предприятия, наверное, сама простая задача. Сейчас многие организации и заводы предоставляют услуги для продавцов, где можно заказать оптовое производство определенного товара. Они настраивают технику под бренд, мешают составы, распределяют их по упаковкам и собирают партию. Сложность лишь в том, что с маленькими объемами мало кто работает. То есть заказать условные 100 банок косметического продукта не получится, только от 500. В производстве одежды в этом плане легче, так как есть много фабрик по России, которые готовы производить маленькие партии.
Какие риски вы бы отметили для предпринимателей, которые только начинают работать на этих маркетплейсах?
Основные риски для начинающих — это высокая конкуренция и демпинг (продажа товаров или услуг по ценам, которые значительно ниже рыночных или даже равны себестоимости), который заставляет продавцов снижать стоимость даже до убыточных уровней. Это приводит к быстрой потере денег и мотивации. Многие уходят с рынка, когда видят, что «оборачивают» много, а прибыли нет.
Есть риски, связанные с логистикой и хранением: если товар долго лежит или не продается — растут расходы, и вывести товар сложно. Есть риск недобросовестного обращения со стороны подрядчиков маркетплейса — перепутанные товары, брак, ошибки при учете, потеря товара или продажа просроченных партий. Был случай, когда товар лежал на складе почти два года, его нашли и вернули продавцу. Естественно, что его нельзя будет продать. Форс-мажоры, неприятные ситуации и прочее никто не отменяет.
Также важные юридические и документальные риски. На маркетплейсах строгое соответствие требованиям к сертификации, упаковке и маркировке, особенно косметики. Нарушение может привести к блокировке товара или аккаунта.
Отдельный риск — зависимость от маркетплейса. Если платформа меняет свои условия, повышает комиссии или ставит новые ограничения, предпринимателю часто некуда деваться. Это диктат, который нужно учитывать, плотно считая все расходы.
Какие требования к упаковке и сертификации в косметической категории на маркетплейсах?
Упаковка должна быть не только привлекательной, но и функциональной: защита от повреждений, соблюдение санитарных норм и возможность транспортировки без потерь.
Иногда требования к упаковке кажутся чрезмерными — например, необходимость дополнительной пупырчатой пленки или коробок повышает себестоимость товара. Иногда приходится балансировать между затратами и защитой качества. Например, косметические средства просят упаковывать именно в коробки, так как это безопаснее и удобнее. Но для начинающего предпринимателя такое требование — высокая затрата. Условно, однако упаковочная коробка стоит 50 рублей и ее нужно закупать для каждого товара в партии. Некоторые прибегают к экономии и оборачивают косметический продукт в пупырчатую пленку, которая стоит, условно, семь рублей.
Как продавцу защитить свои права, когда автоматизированные системы и отсутствие реального человеческого вмешательства превращают спорные ситуации в бесконечный бюрократический тупик без шансов на компенсацию? Что вы можете сказать по поводу юридической защиты продавцов на Wildberries и Ozon?
Юридическая защищенность продавцов на маркетплейсах формируется постепенно, но все равно остается ограниченной. Платформы предъявляют строгие требования — ты обязан принимать оферту и условия, которые могут часто меняться. Если не принимаешь их, то теряешь право продавать через площадку. Это фактически диктат.
Защита от спорных ситуаций, например с потерей или подменой товара, есть, но добиться компенсаций часто сложно и требует времени. Маркетплейсы делают ставку на автоматизацию процессов, что иногда затрудняет человеческое вмешательство и решение проблем в пользу продавца. Проще говоря, сложнее отстоять свои права.
В некоторых случаях помогают отзывы клиентов и рейтинг продавца: чем выше рейтинг — тем больше функций и промо-возможностей у продавца, но при низком рейтинге страницы товаров хуже видны и продажи падают.
Есть ли принципиальные различия между Wildberries и Ozon для продавца, на которые стоит обращать внимание?
Безусловно, разница есть, хотя по бизнес-модели они похожи.
Wildberries тяготеет к аудитории, которая больше покупает одежду и аксессуары, хотя и косметика там существенная доля. Складов у Wildberries в регионах меньше, и там часто дефицит свободного места для товаров, что влияет на видимость. Например, если один склад загружен, то вся логистика будет проходить через другой. Объясню на примере: когда был загружен склад в Екатеринбурге, доставка проходила через Москву. Не сложно представить, насколько время доставки до Кургана увеличилось. Ozon более разнообразен: у них чуть более мужская аудитория, сильный сегмент электроники и бытовой техники, и косметика активно растет.
Лучше рассматривать обе площадки как дополнение друг к другу, так как аудитории и поведение покупателей отличаются. И контролировать цены, чтобы не занижать на одной площадке, иначе тебя могут «спустить» в выдаче на другой. Маркетплейсы, это не секрет, следят за товарооборотом друг у другу. Особое внимание за продавцами, которые торгуют на обеих платформах. Если один маркетплейс видит, что на другой площадке ваш товар ниже, чем на его, он начинает опускать видимость вашего товара, требуя, чтобы продукция стоила одинаково.
Насколько доставка товара и территория продаж влияют на организацию бизнеса?
Маркетплейсы берут на себя основную часть логистики — доставку по России и даже международным рынкам, например Беларусь и Казахстан. Это значительно упрощает продавцу жизнь.
Для продавцов важно грамотно управлять складскими запасами, поскольку дефицит мест на складах влияет на видимость. Также доставка в отдаленные регионы иногда дольше и сложнее, что сказывается на уровне сервиса и отзывов. Но здесь, опять же, огромное преимущество маркетплейсов перед офлайн-торговлей. Расходы на доставку на себя возьмет платформа, так что головная боль продавца снижается.
Так все же, как новичку тягаться с акулами бизнеса на маркетплейсах? Что делать и каким заветам следовать, чтобы не разочароваться от работы в этой сфере?
Мой главный совет — в первую очередь внимательно считайте все расходы. Юнит-экономика — это основа. Нужно понимать, какова себестоимость каждого товара с комиссией, хранением, логистикой и рекламой.
Не гонитесь за демпингом, не продавайте с минимальной маржой (разница между выручкой и переменными расходами). Стройте бренд, вкладывайтесь в качество и сервис. Отвечайте на отзывы, развивайте лояльность.
Обязательно следите за новыми изменениями на маркетплейсах, обучайтесь, используйте все инструменты продвижения и максимизируйте выгодное сотрудничество. И, конечно, готовьтесь вкладываться — часто первые годы бизнес приносит больше затрат, чем доходов, но постепенно результаты придут и бизнес выйдет на стабильный уровень.
