Настоятель главного храма Екатеринбурга поддержал идею перенести День города

Настоятель Храма на Крови в Екатеринбурге, протоирей Максим Миняйло поддержал идею перенести День города, который выпадает на время Успенского поста (14-27 августа), на другие даты. Ранее с такой инициативой выступил его коллега, настоятель храма Серафима Саровского, архимандрит Гермоген (Еремеев).
«Мы постоянно получаем отзывы людей [которые просят перенести День города, так как в строгое время поста не могут принять участие в гуляниях]. Город развивается, и люди меняются. Никогда не поздно прислушаться к их мнению. Эти перемены сегодня могли бы показать силу, мудрость и уважения традиций народа, который живет на этой земле», — объяснил Миняйло.
По его словам, День города в Успенский пост празднуют только Екатеринбург и Нижний Новгород. В Москве, например, дату отмечают 13–14 сентября, а в Санкт-Петербурге 27 мая.
Настоятель Храма на Крови напомнил, что впервые городской праздник в Екатеринбурге отметили в историческую дату создания — 18 ноября 1973 года. В 1987 году празднование перенесли на летнее время, с тех пор День города отмечают в третью субботу августа — в период Успенского поста. В этом году — 16 августа.
Ранее архимандрит Гермоген эмоционально выступил по этой теме. «Но словно бы не видят и не слышат власти города Екатеринбурга о том, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!» — отметил он. При этом в пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU заявили, что обращений от представителей епархии по этому поводу не получали.
