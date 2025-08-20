Редактора URA.RU Аллаярова перед допросом из СИЗО перевели в колонию, где пытали людей

Основания перевода Аллаярова в ИК-2 неизвестны ни адвокатам, ни редакции Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова преследуют за получение информации о криминальных событиях в Свердловской области

Главу свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, который уже третий месяц находится в СИЗО №1, без предупреждения перевели в соседнюю исправительную колонию №2. Здесь неоднократно вспыхивали скандалы, в том числе из-за пыток заключенных. Перевод состоялся за два дня до запланированного допроса — в ситуации, когда следствию необходимо, чтобы Денис оговорил себя. Куда именно везут Аллаярова — в медсанчасть или саму колонию, которая находится по тому же адресу — неизвестно ни адвокатам, ни редакции. Также нет информации и о том, на каком основании производится перевод. ИК-2 неоднократно фигурировала в скандальных сводках. Только в 2016 году по фактам пыток и вымогательств с осужденных так называемыми «активистами» (заключенными приближенными в администрации) было возбуждено несколько уголовных дел. После скандала в ИК-2 начальник свердловской ФСИН Сергей Худорожков был вынужден уйти в отставку (как было заявлено, по выслуге лет). Пресс-служба управления заявляла, что продолжение практики пыток в ИК-2 исключено, так как в колонии полностью сменилось все руководство. Однако члены Общественной наблюдательной комиссии утверждали, что пытки продолжаются. В начале года URA.RU рассказывало о двух членах бей-бригады в ИК-2, которые были осуждены за вымогательство у бывшего лидера ОПГ Михаила Клока. На суде Артем Кириллов и Алексей Протасов признавались, что занимались избиением и запугиванием других арестантов для выбивания показаний в интересах следствия. Аллаяров арестован по обвинению в даче взятки в 20 тысяч рублей своему дяде, бывшему сотруднику угрозыска Андрею Карпову. Единственное доказательство взятки — слова самого Карпова, который ранее был уволен из МВД и за показания на племянника был переведен под домашний арест. На заседании суда Денис рассказал, что следствие требует от него самооговора и лживых показаний на третьих лиц. В СИЗО к Аллаярову приходила следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ, которые вместе угрожали ему обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания. Угрозы от человека якобы из ФСБ получал перед допросом и руководитель Аллаярова Игорь Сергеев.