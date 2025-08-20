Курганский завод «Пораблок» бизнесмена Владимира Баскаля отсудил более 15 миллионов рублей у компании из холдинга «Мечел», которым владеет челябинский олигарх Виктор Зюзин. Актив горнодобывающего предприятия задолжал деньги по договору поставки известнякового камня. Об этом сообщается в судебной картотеке.
«Взыскать с ООО „Мечел-Материалы“ в пользу ООО „Пораблок“ предоплату по договору поставки от 25 сентября 2023 в сумме 15 202 630 рублей. Также взыскать расходы по уплате государственной пошлины в сумме 377 026 рублей», — говорится в судебном решении.
Согласно договору, поставщик («Мечел-Материалы») должен был поставить камень известняковый в размере 40-80 мм предприятию «Пораблок». Предварительное завод оплатил заказ в размере 100%, перечислив 32 400 000 рублей.
С апреля по октябрь 2024 года челябинской компанией была поставлена продукция на 17 197 369 рублей. После этого истец уведомил ответчика о несоответствии получаемой продукции условиям договора и приостановил отгрузку, потребовав вернуть сумму переплаты. Доказательства возвращения истцу суммы неосвоенного аванса в размере 15,2 миллионов в материалах дела не были представлены.
Компания «Мечел-Материалы» направила апелляционную жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако уже спустя месяц после подачи заявления от предприятия поступило ходатайство об отказе от жалобы. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в холдинг. Информация дополнится после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что долг к прибыли поставил челябинский «Мечел» в ряд компаний высокого риска. Как следует из данных консолидированной отчетности за прошлый год, индикатор составил 5,59. По мнению одного из трейдеров на Мосбирже, это тревожный сигнал для инвесторов.
