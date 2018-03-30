Начальницу отдела дошкольного образования мэрии Миасса отправили в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения для начальницы отдела дошкольного образования мэрии Миасса Татьяны Биевой. По делу о коррупции ее и еще одного фигуранта дела отправили в СИЗО на два месяца — вслед за местным депутатом.
Татьяна Биева будет находиться под стражей до 29 мая, сообщили в пресс-службе суда. Аналогичное решение ранее было принято в отношении депутата городского собрания Миасса Николая Рындина, против которого было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Под стражу также отправили оценщика из Златоуста Сергея Богатырева — еще одного участника коррупционной схемы.
Напомним, по версии следствия, группа подозреваемых приобрела за бюджетные деньги торговое помещение в районе Комарово для размещения детского сада «Умка». За это они получили взятку в сумме более 8 млн рублей. Следователи считают, что цена помещения была завышена и оно было не приспособлено для дошкольного учреждения.