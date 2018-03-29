Раскрыта коррупционная ОПГ в самом скандальном городе Южного Урала

14:29 29 марта 2018 0

Силовая зачистка Миасса вступила в финальную стадию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ и Следственный комитет взяли в осаду Миасс, самый проблемный город Челябинской области. В мэрии идут обыски, четверых фигурантов дела о получении взятки уже задержали и везут в Челябинск на допрос. Мэр Миасса Геннадий Васьков поехал в следственное управление добровольно. «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности и ответ на главный вопрос: что будет с Васьковым?

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области раскрыли детали операции в Миассе в четверг, 29 марта. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). В рамках расследования задержано четверо человек, которые, по версии следствия, организовали преступное сообщество.

«Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника администрации Миасса, депутата городского собрания, эксперта и местного жителя, подозреваемых в совершении преступления», — говорится в сообщении следственного управления. По версии следствия, в 2017 году в Миассе группа подозреваемых приобрела за бюджетный счет торговое помещение в районе Комарово для размещения детского сада «Умка». За это подозреваемые получили взятку — более 8 млн. рублей. По оперативным данным, за покупку площадей, не приспособленных для детей, переплатили в два раза — на основании фиктивной экспертной оценки.

В Миассе готовятся к отставке мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«URA.RU» стало известно, о ком идет речь. Силовики задержали начальника отдела дошкольного образования управления образования мэрии Миасса Татьяну Биеву, руководителя комитета по имуществу Юлию Немчинову, депутата горсобрания Николая Рындина и директора строительной компании «Альянс» Сергея Антипова.

«Рындина еще утром увезли в Челябинск силовики, Биеву и Немчинову увезли после обысков в управлении образования. Следом поехал мэр Васьков — добровольно давать показания», — рассказали «URA.RU» источники. Оперативно-следственные действия проводили сотрудники следственного управления СК РФ и УФСБ по региону. Обыски также прошли в комитете по имуществу и земельным отношениям мэрии. В администрации Миасса от комментариев воздерживаются.

«Геннадий Васьков, когда оформлялась сделка, ушел в отпуск, дав указание своему заму подписать документ. Но зам не стал этого делать и оформил больничный. В итоге подписали какие-то рядовые сотрудники», — рассказали «URA.RU» источники в Миассе.

У Тадия Уминского сдают нервы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается садика, за который задержали чиновников, то объект торжественно открывали перед выборами президента депутат ЗСО Александр Журавлев и помощник мэра Миасса Тадий Уминский. По данным «URA.RU», силовики на прошлой неделе допрашивали по этому поводу Уминского — в 2017 году он два месяца работал в статусе и. о. вице-мэра по социальным вопросам, пока его не уволили по требованию прокуратуры. «В конце прошлой недели депутаты встречались с Васьковым, там был Уминский. Все заметили, что он сильно нервничал и откровенно грубил всем», — рассказали «URA.RU» в городском собрании.

Источники сообщают, что задержание Николая Рындина приведет к активизации еще нескольких уголовных дел. Одно из них связано со «срезкой асфальта» в 2016 году в Миассе. Дело возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом полномочий) пока в отношении неустановленных лиц мэрии Миасса, сообщают «URA.RU» источники в правоохранительных органах. Расследование ведет следственный отдел по Миассу. Поводом для возбуждения дела стала скандальная срезка асфальта в мае 2016 года.

Дело возбуждено в январе 2018 года по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом полномочий) в отношении неустановленных лиц мэрии Миасса. МУПы «Городское хозяйство» и «Городская управляющая компания» оплатили из оборотных средств частной компании ООО «Урал-Маир» работы за срезку дорожного полотна. Контракт был проведен без торгов. «Урал-Маир» получил 2,4 млн рублей, из них свыше одного миллиона рублей переплаты. Руководил операцией предприниматель Владимир Мурашкин. По этому поводу допрашивали мэра Геннадия Васькова. В период, о котором идет речь, МУПом «Городская управляющая компания» руководил Николай Рындин. По версии следствия, Васьков лично давал указания директорам провести сделку, хотя он заявил, что не знал о случившемся.

Еще одно уголовное дело связано с газопроводом в Миассе, в поселке Сыростан, существующим только на бумаге. Оказалось, что стройконтроль над строительством проводило ООО «Лоторэнерго». Раньше ООО принадлежало Николаю Рындину. Потом он продал фирму и стал ненадолго директором МУПа «Городская управляющая компания».

Массовое задержание должностных лиц Миасса говорит о том, что, даже если мэру Геннадию Васькову не предъявят претензий, его карьеру можно считать законченной. В марте 2017 года главе поставили «неуд» по итогам его работы за 2016 год. Васьков пытался внести новый отчет за 2017 год на февральской сессии, но депутаты перенесли рассмотрение вопроса на более поздний период. После сегодняшнего скандала депутаты настроены поставить мэру второй «неуд», что приведет к отставке мэра.