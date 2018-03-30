16:36 30 марта 2018 0

Николай Рындин арестован на два месяца ФОТО: «Миасский рабочий»

Тракторозаводский районный суд Челябинска 30 марта, в пятницу, взял под стражу депутата городского собрания Миасса Николая Рындина. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда. Народный избранник, обвиняемый в получении взяток и посредничестве, отправлен в СИЗО до 29 мая 2018 года. В течение дня суд рассмотрит еще два ходатайства следствия об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.

Суд принял во внимание доводы следователя, указавшего, что Рындин, находясь на свободе, может скрыться или воспрепятствовать расследованию, так имеет «неограниченные связи с лицами, работающими в администрации Миасса». Адвокаты Рындина заявляли, что доводы следствия не имеют оснований и их подзащитному надо избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Как сообщало «URA.RU», поводом для возбуждения уголовного дела по ч.5 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), а также по ст. 291 (посредничество во взятке) стала покупка филиала детского сада «Умка» в Комарово, торжественно открытого перед выборами президента. Здание, изначально обустроенное под торговый павильон, мэрия Миасса купила в декабре 2017 года. Расчет рыночной стоимости объекта произвел оценщик из Златоуста Сергей Богатырев («КОНД и К»). На основании расчета власти купили у ИП Бровченко здание за 23 млн рублей, из них 22 млн рублей — дотации из областного бюджета, которые получил город на создание дополнительных мест в детсадах.

По данным следствия, помещение не только не было приспособлено для дошкольного учреждения, но и цена его была завышена. Разница в стоимости сейчас квалифицируется как взятка. По версии следствия, Николай Рындин выступал посредником в сделке. Силовики говорят о преступном сообществе с участием чиновника, депутата и владельца фирмы, проводившей оценку. Обыски в управлении образования и комитете по управлению имуществом администрации Миасса прошли 29 марта. Оперативные мероприятия проводили сотрудники СК РФ и УФСБ по региону.

Председатель комитета по имуществу и земельным отношениям администрации Миасса Юлия Немчинова 30 марта вышла на работу. «URA.RU» Немчинова сообщила, что ее никто не задерживал. Источники сообщают, что руководитель КУиЗО общалась со следователями в Миассе, к ней претензий нет. В Челябинск силовики увезли Рындина, начальника отдела дошкольного образования управления образования мэрии Миасса Татьяну Биеву и Сергея Богатырева. Меру пресечения Биевой и Богатыреву изберут до конца дня. По данным «URA.RU», Рындин после задержания отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В деле также фигурирует челябинский предприниматель Олег Клевляник, директор фирмы «Альянс-С», но в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении него не поступало. Расследование ведет третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону.

Советник мэра Миасса Тадий Уминский, принимавший участие в церемонии открытия садика, сообщил «URA.RU», что у мэрии не было сомнений в законности покупки объекта под дошкольное учреждение. «Мы основывались на данных экспертизы, и если выяснится, что данные были не достоверны, подадим на эксперта в суд», — заявил Уминский. Уминский также пообещал, что мэр Миасса Геннадий Васьков также прокомментирует случившееся.