01:21 02 апреля 2018 0

Новые модели iPhone могут оказаться в дефиците из-за японской компании Japan Display Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2018 году американская компания Apple планирует выпустить два новых гаджета — iPhone 9 и iPhone X Plus. Однако на старте продаж модели могут оказаться в дефиците из-за низкой производительности японской компании Japan Display, поставляющей экраны для смартфонов.

Корпорация из Японии требует от США инвестиций на сумму 517 миллионов долларов, что может стать причиной задержки производства и поставки дисплеев для iPhone 9. Такие требования, как пишет Life, говорят о том, что возможности Japan Display ограничены и компания не в силах обеспечить Apple необходимым числом экранов.

Напомним, корпорация Apple выпустила программное обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad, а также iPod Touch. Оно должно решить возникшую ранее проблему с принудительным замедлением работы устаревших моделей. Теперь пользователи смогут сами решать, как должен работать их смартфон.