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02 апреля 2018
01 апреля 2018
01:21  02 апреля 2018 0

Новые модели iPhone окажутся в дефиците. Всем не хватит

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , цена, чек, гаджеты, iphone 10, фон, смартфон, телефон, мобильный
Новые модели iPhone могут оказаться в дефиците из-за японской компании Japan DisplayФото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2018 году американская компания Apple планирует выпустить два новых гаджета — iPhone 9 и iPhone X Plus. Однако на старте продаж модели могут оказаться в дефиците из-за низкой производительности японской компании Japan Display, поставляющей экраны для смартфонов.

Корпорация из Японии требует от США инвестиций на сумму 517 миллионов долларов, что может стать причиной задержки производства и поставки дисплеев для iPhone 9. Такие требования, как пишет Life, говорят о том, что возможности Japan Display ограничены и компания не в силах обеспечить Apple необходимым числом экранов.

Напомним, корпорация Apple выпустила программное обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad, а также iPod Touch. Оно должно решить возникшую ранее проблему с принудительным замедлением работы устаревших моделей. Теперь пользователи смогут сами решать, как должен работать их смартфон.

Александр Черноскутов
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