{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
14:49  30 марта 2018 0

Apple позволила пользователям отключать функцию замедления телефонов

Клипарт. город Екатеринбург, айфон, эппл, apple, ремонт, макбук
Воспользоваться возможностью ускорить телефон смогут не всеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch, которое должно решить возникшую ранее проблему с принудительным замедлением работоспособности старых моделей. Пользователи теперь должны будут сами решать, как должен работать их телефон.

Замедление работы iPhone при сильной разрядке аккумулятора можно будет отключить в пункте «аккумулятор» в настройках смартфона. Функция будет доступна лишь для владельцев версий, начиная с шестой. Кроме того, в обновлении улучшена работа технологии дополнительной реальности — теперь смартфон сможет определять и стены, а не только столы, сообщают «Известия».

Скандал с принудительным замедлением устаревших iPhone разгорелся в конце прошлого года. В ряде стран, как, к примеру, во Франции, в отношении компании начались расследования в связи с подозрением, что таким способом она вынуждала потребителей покупать новые телефоны. В России ряд клиентов подал на Apple в суд.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров