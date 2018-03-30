Apple позволила пользователям отключать функцию замедления телефонов

14:49 30 марта 2018 0

Воспользоваться возможностью ускорить телефон смогут не все Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch, которое должно решить возникшую ранее проблему с принудительным замедлением работоспособности старых моделей. Пользователи теперь должны будут сами решать, как должен работать их телефон.

Замедление работы iPhone при сильной разрядке аккумулятора можно будет отключить в пункте «аккумулятор» в настройках смартфона. Функция будет доступна лишь для владельцев версий, начиная с шестой. Кроме того, в обновлении улучшена работа технологии дополнительной реальности — теперь смартфон сможет определять и стены, а не только столы, сообщают «Известия».

Скандал с принудительным замедлением устаревших iPhone разгорелся в конце прошлого года. В ряде стран, как, к примеру, во Франции, в отношении компании начались расследования в связи с подозрением, что таким способом она вынуждала потребителей покупать новые телефоны. В России ряд клиентов подал на Apple в суд.