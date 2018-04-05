Работников торговых центров обучат правилам поведения во время ЧС

06:21 05 апреля 2018 0

Спасатели и персонал отработают свои действия в случае пожара Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

МЧС России обучит сотрудников торговых центров и мест скопления людей, какие действия нужно выполнять в случае пожара. Такое поручение министерству РФ дала правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

В ходе тактико-строевых занятий работникам развлекательных учреждений и торговых центров покажут, как правильно пользоваться огнетушителями, противопожарным полотном, а также, что нужно делать в условиях задымления.

По словам, общественного омбудсмена по вопросам противопожарной безопасности при уполномоченном по защите прав предпринимателей Марины Блудян, процедура учений для персонала является не столько учебной пожарной тревогой, в которую вовлекаются все посетители ТЦ, сколько отдельной процедурой, в которой участвуют только сами работники. «И как показывают события в Кемерово, работники знают слишком мало о том, что им нужно делать в случае пожара. Поэтому эти тактико-строевые учения идут только на пользу. Бизнесу они вреда не наносят», — добавила она

Руководитель проектов безопасности Сергей Победоносцев подчеркнул, что учения в ТЦ и местах массового скопления людей необходимо проводить два раза в год. Во время занятий в заведениях не должно быть посетителей, а отработка действий на случай возгорания займет около шести часов, пишут «Известия». Проводить учения будут департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС, а также департамент надзорной деятельности и профилактической работы.

Напомним, 25 марта произошел пожар на четвёртом этаже в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.