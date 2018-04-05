Девушку, чудом выжившую в тверской бойне, заподозрили в связи с убийцей

22:22 05 апреля 2018 0

Девушку обвинили в сговоре со стрелком Фото: Pixabay

Марию Каныгину, которая выжила в массовом убийстве отдыхающих в Тверской области, обвинили в любовной связи с убийцей, 45-летним Сергеем Егоровым. С таким заявлением выступили сестры погибшего жениха Каныгиной, Юлия и Оксана, в программе «На самом деле» на «Первом канале».

Каныгина пожаловалась, что никто не может поверить в ее «чудесное» спасение под одеялом. Сестры обвинили девушку в преступном сговоре с Егоровым, а в качестве доказательства привели то обстоятельство, что Каныгина и их брат оттягивали свадьбу. Марина ответила, что бракосочетание они откладывали, чтобы она смогла спокойно окончить университет, а не отвлекаться на подготовку торжества. Каныгина считает абсурдными обвинения родственников жениха, так как никакой материальной выгоды она все равно не получила бы, пишет StarHit.

Полиграф подтвердил, что выжившая девушка не передавала никому документы на имущество, не планировала убийство жениха и не состояла в любовной связи с Сергеем Егоровым. Несмотря на это, у Каныгиной случился нервный срыв, и она расплакалась в студии из-за обвинений.

Напомним, массовое убийство произошло в ночь на 4 июня 2017 года в поселке Редкино. Егоров поссорился со знакомыми в пьяной компании и расстрелял девять человек. Выжила только Мария Каныгина, спрятавшись под одеялом. «Стрелок из Твери» убил девять человек из-за того, что они не поверили в его службу в десанте. Убийца признал свою вину, его приговорили к пожизненному заключению, передавало «URA.RU».