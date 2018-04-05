{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
22:22  05 апреля 2018 0

Девушку, чудом выжившую в тверской бойне, заподозрили в связи с убийцей

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., патроны, гильзы, криминал
Девушку обвинили в сговоре со стрелкомФото: Pixabay

Марию Каныгину, которая выжила в массовом убийстве отдыхающих в Тверской области, обвинили в любовной связи с убийцей, 45-летним Сергеем Егоровым. С таким заявлением выступили сестры погибшего жениха Каныгиной, Юлия и Оксана, в программе «На самом деле» на «Первом канале».

Каныгина пожаловалась, что никто не может поверить в ее «чудесное» спасение под одеялом. Сестры обвинили девушку в преступном сговоре с Егоровым, а в качестве доказательства привели то обстоятельство, что Каныгина и их брат оттягивали свадьбу. Марина ответила, что бракосочетание они откладывали, чтобы она смогла спокойно окончить университет, а не отвлекаться на подготовку торжества. Каныгина считает абсурдными обвинения родственников жениха, так как никакой материальной выгоды она все равно не получила бы, пишет StarHit.

Полиграф подтвердил, что выжившая девушка не передавала никому документы на имущество, не планировала убийство жениха и не состояла в любовной связи с Сергеем Егоровым. Несмотря на это, у Каныгиной случился нервный срыв, и она расплакалась в студии из-за обвинений.

Напомним, массовое убийство произошло в ночь на 4 июня 2017 года в поселке Редкино. Егоров поссорился со знакомыми в пьяной компании и расстрелял девять человек. Выжила только Мария Каныгина, спрятавшись под одеялом. «Стрелок из Твери» убил девять человек из-за того, что они не поверили в его службу в десанте. Убийца признал свою вину, его приговорили к пожизненному заключению, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров