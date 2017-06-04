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04 июня 2017
Главные новости Москвы
20:37  04 июня 2017 0

Стрелок из Твери рассказал, за что убил 9 человек

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Пьяная посиделка переросла в кровавую драмуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Стрелок из Твери» убил девять человек из-за того, что они не поверили в его службу в десанте. Массовое побоище провоцировали насмешки пьяных знакомых.

Конфликт произошел, когда разговор повели о службе в армии. 45-летний Сергей Егоров рассказывал во время застолья, как вместе с сослуживцами прыгал с парашютом и разбивал кирпичи. Над ним стали смеяться, а кто-то сказал, что будущий убийца вообще не был в армии. Тогда преступник съездил за ружьем. Войдя в дом, он произнес «сейчас я вам покажу, как я умею стрелять» — и открыл огонь. Некоторые жертвы успели выбежать из дома, и он застрелил их во дворе.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что жертв тверского стрелка оказалось больше. Тело женщины, отказавшейся копать себе могилу, нашли не сразу.

В ночь на 4 июня в поселке Редкино в Тверской области были застрелены девять человек. Их убил 45-летний мужчина, который поссорился со знакомыми по пьяной компании. Одной женщине удалось выжить, спрятавшись по одеялом в мансарде, и вызвать полицию.

Семен Гринберг
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