00:29 08 апреля 2018 0

Поводом для экзекуции стало якобы нанесенное оскорбление Фото: «Вольск.ру»

Прокуратура расследует инцидент, который произошел в Вольске Саратовской области. Там весь город обсуждает опубликованные в соцсетях видеозаписи избиения девятиклассницы одной из местных школ.

На сделанных на мобильные телефоны роликах видно, что инцидент произошел неподалеку от местного технологического колледжа, где учится одна из участниц конфликта, девушка по имени Яна. При этом она сама просит собравшихся, чтобы не снимали происходящее, так как опасается, что это станет предметом разбирательства с правоохранительными органами. Тем не менее, не все свидетели экзекуции послушались зачинщицу, хотя за жертву никто не заступается. Напротив, девушку избивают, а затем подсовывают ей ботинки, чтобы она слизывала с них грязь и снег.

Из роликов становится понятно, что причиной расправы стало якобы нанесенное Яне оскорбление, а также записка, написанная потерпевшей ее молодому человеку. «Я из-за нее чуть с парнем не рассталась!» — слышны слова Яны на видеозаписи.

По данным местных СМИ, конфликт произошел из-за того, что Алевтина (так зовут жертву) назвала студентку и ее сестру «шлюхами», а также написала ее молодому человеку. Как пишет «Вольск.ру», в беседе с журналистом издания девушка объяснила причину нападения просто: «За мой косяк». А вот в Вольском технологическом колледже отказались комментировать случившееся, пока не доказана вина участников экзекуции. Директор учебного заведения и вовсе заявила, что запись вполне может оказаться видеомонтажем.

Между тем, опасения студентки оправдались: как сообщает прокуратура Саратовской области, по факту случившегося уже начата проверка, причем поводом стали именно появившиеся видеозаписи. Надзорные органы обещают дать оценку в том числе, действиям или бездействию органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения, говорится в сообщении ведомства.