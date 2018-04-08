{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
07 апреля 2018
00:29  08 апреля 2018 0

Под Саратовом школьницу заставили облизывать обувь студентке. «Мой косяк»

Поводом для экзекуции стало якобы нанесенное оскорблениеФото: «Вольск.ру»

Прокуратура расследует инцидент, который произошел в Вольске Саратовской области. Там весь город обсуждает опубликованные в соцсетях видеозаписи избиения девятиклассницы одной из местных школ.

На сделанных на мобильные телефоны роликах видно, что инцидент произошел неподалеку от местного технологического колледжа, где учится одна из участниц конфликта, девушка по имени Яна. При этом она сама просит собравшихся, чтобы не снимали происходящее, так как опасается, что это станет предметом разбирательства с правоохранительными органами. Тем не менее, не все свидетели экзекуции послушались зачинщицу, хотя за жертву никто не заступается. Напротив, девушку избивают, а затем подсовывают ей ботинки, чтобы она слизывала с них грязь и снег.

Из роликов становится понятно, что причиной расправы стало якобы нанесенное Яне оскорбление, а также записка, написанная потерпевшей ее молодому человеку. «Я из-за нее чуть с парнем не рассталась!» — слышны слова Яны на видеозаписи.

По данным местных СМИ, конфликт произошел из-за того, что Алевтина (так зовут жертву) назвала студентку и ее сестру «шлюхами», а также написала ее молодому человеку. Как пишет «Вольск.ру», в беседе с журналистом издания девушка объяснила причину нападения просто: «За мой косяк». А вот в Вольском технологическом колледже отказались комментировать случившееся, пока не доказана вина участников экзекуции. Директор учебного заведения и вовсе заявила, что запись вполне может оказаться видеомонтажем.

Между тем, опасения студентки оправдались: как сообщает прокуратура Саратовской области, по факту случившегося уже начата проверка, причем поводом стали именно появившиеся видеозаписи. Надзорные органы обещают дать оценку в том числе, действиям или бездействию органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения, говорится в сообщении ведомства.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров