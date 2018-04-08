Не все пользователи оценили юмор в пасхальном поздравлении Собчак
Кандидат в президенты на выборах 2018, телеведущая Ксения Собчак опубликовала необычное пасхальное фото в Instagram. Вместо традиционных яиц и куличей звезда поздравила подписчиков крабом.
«Вся лента в яйцах! Поэтому можно я поздравлю вас крабом?» — шутливо прокомментировала снимок Собчак. Поклонники поддержали ведущую, назвав поздравление «оригинальным», а также отметили, что «хоть где-то нет яиц». Однако нашлись и те, кто не оценил пост Собчак. Ведущую обвинили в богохульстве, подчеркнув, что она «даже поздравить по человечески не может».