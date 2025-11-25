Логотип РИА URA.RU
Общество

У сбежавшего продюсера «Ласкового мая» Разина нашлись огромные долги в РФ

26 ноября 2025 в 03:41
Известный продюсер не смог отдать почти пять миллионов рублей, взятые в долг

Фото: Илья Московец © URA.RU

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который объявлен в международный розыск и является подозреваемым в деле о мошенничестве, имеет задолженность свыше 5,2 миллиона рублей, которую судебные приставы взыскивают уже больше года. Соответствующая информация следует из материалов судебных приставов.

«Суд Ставрополя в 2023 году постановил взыскать с Разина сумму задолженности, проценты, а также госпошлину на общую сумму более 5,2 миллиона рублей. Взятые в долг деньги он не возвращал более семи лет», — уточнило со ссылкой на судебные документы РИА Новости.

По сведениям издания, в 2017 году Разин взял в долг 10 миллионов рублей и должен был вернуть деньги к апрелю 2018 года. Однако обязательства не были выполнены в полном объеме. Продюсер смог отдать лишь 5,5 миллиона рублей. 

Как сообщало URA.RU ранее, в рамках уголовного дела против продюсера Андрея Разина установлен размер материального ущерба — приблизительно 500 млн рублей. Дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, которые полагались поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен.

