У сбежавшего продюсера «Ласкового мая» Разина нашлись огромные долги в РФ

Известный продюсер не смог отдать почти пять миллионов рублей, взятые в долг

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который объявлен в международный розыск и является подозреваемым в деле о мошенничестве, имеет задолженность свыше 5,2 миллиона рублей, которую судебные приставы взыскивают уже больше года. Соответствующая информация следует из материалов судебных приставов.

«Суд Ставрополя в 2023 году постановил взыскать с Разина сумму задолженности, проценты, а также госпошлину на общую сумму более 5,2 миллиона рублей. Взятые в долг деньги он не возвращал более семи лет», — уточнило со ссылкой на судебные документы РИА Новости.

По сведениям издания, в 2017 году Разин взял в долг 10 миллионов рублей и должен был вернуть деньги к апрелю 2018 года. Однако обязательства не были выполнены в полном объеме. Продюсер смог отдать лишь 5,5 миллиона рублей.

