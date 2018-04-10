Названо оружие, которое Россия и США применят в случае войны в Сирии

Американский журнал The National Interest опубликовало список оружия, которое Россия и США смогут применить в случае военного конфликта в Сирии.
Так, американская армия, вероятно, будет использовать крылатые ракеты AGM-86B и Tomahawk, а также истребители F-22 Raptor и бомбардировщики B-2 Spirit для атак. Причем, по мнению издания, российские ракетные комплексы С-300 и С-400 не смогут перехватить перечисленное вооружение ВС США.
Россия же, в свою очередь, ударит по позициям противника крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования «Калибр», а также бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.
Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение об ответе на якобы имевшую место быть химическую атаку в сирийском городе Дума, не исключив при этом военную операцию. Российская сторона, которая опровергла химатаку, предупредила американские власти о «серьезных последствиях» в случае военного вмешательства Вашингтона.