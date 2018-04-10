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10 апреля 2018
23:52  10 апреля 2018 0

Названо оружие, которое Россия и США применят в случае войны в Сирии

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, с-300, ракетный комплекс
Ракетный комплекс С-300 и его последователь не в состоянии перехватить американское оружие, пишет изданиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американский журнал The National Interest опубликовало список оружия, которое Россия и США смогут применить в случае военного конфликта в Сирии.

Так, американская армия, вероятно, будет использовать крылатые ракеты AGM-86B и Tomahawk, а также истребители F-22 Raptor и бомбардировщики B-2 Spirit для атак. Причем, по мнению издания, российские ракетные комплексы С-300 и С-400 не смогут перехватить перечисленное вооружение ВС США.

Россия же, в свою очередь, ударит по позициям противника крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования «Калибр», а также бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.

Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение об ответе на якобы имевшую место быть химическую атаку в сирийском городе Дума, не исключив при этом военную операцию. Российская сторона, которая опровергла химатаку, предупредила американские власти о «серьезных последствиях» в случае военного вмешательства Вашингтона.

Сергей Демин
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