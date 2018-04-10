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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:55  10 апреля 2018 0

Москва пообещала США «серьезные последствия» в случае нападения на Сирию

Постпред России в ООН Василий Небензя пригрозил США последствиями за атаку на СириюФото: сайт ООН

Россия пригрозила США «серьезными последствиями», если Вашингтон решится нанести удар по сирийским правительственным войскам в ответ на возможную химатаку в городе Дума. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании организации.

По словам политика, российские эксперты по радиологической, химической и биологической защине не нашли следов химической атаки в сирийском городе, поэтому военная сила США под этим «лживым предлогом» может привести «к серьезным последствиям», пишет РБК.

Ранее, напомним, Василий Небензя во время выступления на заседании обвинил США, Великобританию и Францию в открытой конфронтации с Россией, которой не было даже во время «холодной войны». При этом он отметил, что Москва не набивается в друзья к Вашингтону, а ожидает лишь «нормальных цивилизованных отношений».

В понедельник, 9 апреля, Совет безопасности ООН организовал экстренное заседание в связи с предполагаемой химатакой в сирийском городе Дума. Запад возложил ответственность за нее на Россию, Иран и силы президента Сирии Башара Асада. Ранее Дональд Трамп допустил, что США могут ответить на произошедшее военной операцией.

Сергей Демин
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