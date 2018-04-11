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11 апреля 2018
17:53  11 апреля 2018 0

Захарова показала Трампу, куда должны лететь его «умные ракеты»

Медиа-форум
Официальный представитель МИД РФ ответила американскому президентуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление американского президента Дональда Трампа о его готовности ударить по Сирии. По ее мнению, в общих интересах свои ракеты он должен направить по другому адресу.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории… А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет…?» — заявила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее американский президент пообещал атаковать Сирию ракетами. «Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные“!» — заявил Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Вскоре после этого он опубликовал новый пост, где сокрушался, что отношения между двумя странами никогда не были такими плохими. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя „холодную войну“. Для этого нет оснований», — цитирует американского президента «Национальная служба новостей».

Кроме того, Трамп заявил, что Россия нуждается в США для спасения своей экономики. Президент США призвал остановить гонку вооружений, сообщает RNS.

Игорь Чукреев
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