16:25 11 апреля 2018 2

Американский президент пообещал уничтожить «животное» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский президент заявил о готовности нанести ракетный удар по Сирии. По его словам, это ответ на обещания российских военных защитить правительство в Дамаске от внешней угрозы.

«Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные в сторону Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные“! Вы не должны были поддерживать животное, которое убивает собственных людей газом и развлекается этим», — заявил Дональд Трамп в своем Twitter.

Ранее Россия пообещала сбивать любые ракеты, которые вылетят в сторону Сирии с американских кораблей. Также Минобороны РФ оставило за собой право атаковать и объекты, с которых будут выпущены ракеты. Все это может привести к началу ядерной войны, которая, по мнению экспертов, продлится порядка 30 минут, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».