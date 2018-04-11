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11 апреля 2018
21:20  11 апреля 2018 0

Песков язвительно ответил на «twitter-дипломатию» Трампа

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрию Пескову не до шутокФото: Андрей Махонин © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал твиты американского президента Дональда Трампа о том, что Россия должна готовиться к возможному удару по Сирии.

«Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов, — отметил представитель Кремля в беседе c РИА „Новости“. — По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации».

11 апреля Трамп в Twitter бросил России вызов, призвав Москву готовиться отражать ракетные удары США по Сирии, напоминает RT. Запад обвинил официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума. Россия опровергала информацию о якобы сброшенной сирийскими военными бомбе с хлором, уточняет агентство Nation News.

Отношения России и Америки в последние дни все больше обостряются. 6 апреля Минфин США опубликовал список в отношении физических и юридических лиц их России. Мотивом для введения санкций стали обвинения России в организации кибератак, а также ситуация в Сирии и на Украине, напоминает РАПСИ.

Ранее дочь Пескова Елизавета пожаловалась Трампу на жизнь в Париже. По мнению девушки, с детства проживающей в Европе, столица Франции нуждается в улучшении, пишет ИА FlashNord.

Наталья Михалева
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