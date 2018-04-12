09:45 12 апреля 2018 1

Состояние здоровья Сергея Скрипаля вызывало вопросы еще до отравления ФОТО: скриншот ITV News

Уральский исследователь Валентин Дегтерев опроверг официальную версию по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При изучении видеозаписи из магазина в Солсбери, сделанной за несколько дней до инцидента, Дегтерев заметил, что бывший разведчик уже чувствовал себя плохо: вытирал пот со лба и с трудом держался на ногах, что указывает на тяжелое заболевание.

Основанием для выводов Дегтерева стала запись камеры видеонаблюдения от 27 февраля. Как утверждает исследователь, на лице Скрипаля можно заметить красные пятна, свидетельствующие об острой инфекции, либо об отравляющих веществах, уже попавших в организм экс-полковника.

«Все это доказывает, правда косвенно, что Скрипаль был болен какой-то формой острой инфекции. Или же уже находился по воздействием определенных веществ, что потом привело его к коме. Возможно, он получил отравление, только в такой дозе, которая гарантировано не могла его привести к летальному исходу», — пояснил Дегтерев. По мнению исследователя, сейчас официальный Лондон стремится как можно быстрее уничтожить улики по «делу Скрипаля». Более того, Дегтерев уверен, что дочь экс-полковника Юлия не будет публично высказываться об итогах расследования.

«В этой связи мне вспомнилась другая трагедия. Отравление Александра Литвиненко. Тот тоже получал свою дозу радиации не в один день» — добавил исследователь. Дегтерев напомнил, что отец Литвиненко неоднократно заявлял, что его сына отравили уже в больнице. Кстати, смерть Литвиненко была выгодна Лондону так же, как и внезапное отравление экс-полковника ГРУ.

Ранее стало известно, что специалисты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) изучили материалы расследования по делу Скрипалей. Результаты работы переданы властям Великобритании. Официальный Лондон по-прежнему видит в случившемся российский след. Москва все обвинения категорически отрицает.