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12 апреля 2018
11 апреля 2018
07:32  12 апреля 2018 0

ОЗХО завершила расследование дела Скрипаля

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Эксперты скоро предоставят результаты РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили изучение инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отчет уже передан Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

В британском МИД заявили, что Лондон получил отчет первым, потому что он был заказчиком экспертизы. В четверг, 12 апреля, с итогами расследования ОЗХО смогут ознакомиться все страны-члены организации, в том числе и Россия, передает издание со ссылкой на Скотланд-Ярд, уточняет RT.

Двусторонние отношения между Москвой и Лондоном резко ухудшились из-за отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон обвиняет в инциденте Россию, в то время как в Москве свою причастность к происшествию категорически отрицают, напоминают Nation News. При этом иностранные химики не смогли доказать российское происхождение яда, которым были отравлены Скрипали, подчеркивает «Утро.ру».

Пришедшая в себя Юлия заявила, что не нуждается в помощи российского посольства в Великобритании и не хочет встречаться со своей двоюродной сестрой, пишет «Федеральное агентство новостей». Она была доставлена в военный госпиталь, ее здоровью ничего не угрожает, сообщает «Национальная служба новостей», ссылаясь на британские СМИ.

Наталья Михалева
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