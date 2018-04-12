ОЗХО завершила расследование дела Скрипаля

07:32 12 апреля 2018 0

Эксперты скоро предоставят результаты России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили изучение инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отчет уже передан Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

В британском МИД заявили, что Лондон получил отчет первым, потому что он был заказчиком экспертизы. В четверг, 12 апреля, с итогами расследования ОЗХО смогут ознакомиться все страны-члены организации, в том числе и Россия, передает издание со ссылкой на Скотланд-Ярд, уточняет RT.

Двусторонние отношения между Москвой и Лондоном резко ухудшились из-за отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон обвиняет в инциденте Россию, в то время как в Москве свою причастность к происшествию категорически отрицают, напоминают Nation News. При этом иностранные химики не смогли доказать российское происхождение яда, которым были отравлены Скрипали, подчеркивает «Утро.ру».

Пришедшая в себя Юлия заявила, что не нуждается в помощи российского посольства в Великобритании и не хочет встречаться со своей двоюродной сестрой, пишет «Федеральное агентство новостей». Она была доставлена в военный госпиталь, ее здоровью ничего не угрожает, сообщает «Национальная служба новостей», ссылаясь на британские СМИ.