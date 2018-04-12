Под Якутском джип Toyota Harrier трижды переехал 78-летнюю женщину. ЧП записали камеры видеонаблюдения. По словам водителя, старушку под колесами он принял за мокрый снег и сугробы.
На видеофрагменте заметно, что джип, двигаясь назад, сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом, затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Выполнив разворот, автомобиль уезжает, снова переехав пенсионерку. Пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.
«Из больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате наезда автомобиля, когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала», — сообщает управление ГИБДД по Якутии.
Изучив записи камер видеонаблюдения, инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier. Мужчина признался, что перед тем как выехать задним ходом, посмотрел только в правое боковое зеркало, а неровности под колесами автомобиля приписал мокрому снегу. Следственные органы проводят проверку. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после оценки тяжести травм пострадавшей.