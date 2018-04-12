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12 апреля 2018
10:34  12 апреля 2018 3

В Якутии внедорожник трижды переехал старушку. ВИДЕО

Задержанный водитель объяснил неровности под колесами снежными сугробамиФото: скриншот их видео

Под Якутском джип Toyota Harrier трижды переехал 78-летнюю женщину. ЧП записали камеры видеонаблюдения. По словам водителя, старушку под колесами он принял за мокрый снег и сугробы.

На видеофрагменте заметно, что джип, двигаясь назад, сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом, затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Выполнив разворот, автомобиль уезжает, снова переехав пенсионерку. Пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.

«Из больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате наезда автомобиля, когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала», — сообщает управление ГИБДД по Якутии.

Изучив записи камер видеонаблюдения, инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier. Мужчина признался, что перед тем как выехать задним ходом, посмотрел только в правое боковое зеркало, а неровности под колесами автомобиля приписал мокрому снегу. Следственные органы проводят проверку. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после оценки тяжести травм пострадавшей.

Павел Маркуш
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