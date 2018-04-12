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12 апреля 2018
18:50  12 апреля 2018 0

Российский суд фактически разрешил курить в самолетах

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Авиакомпании «Победа» не удалось получить компенсацию с пассажираФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинградский областной суд отменил решение первой инстанции о взыскании с пассажира компенсации за курение на борту самолета. Адвокату удалось доказать, что действия его подзащитного не несли угрозы безопасности полета.

Инцидент произошел на борту «Боинга 737-800» авиакомпании «Победа» в июле 2017 года. Уличив пассажира Марата Халилова в курении, экипаж самолета принял решение об экстренной посадке. При этом сверх плана было израсходовано топлива на 200 тысяч рублей, которые авиакомпания и пыталась истребовать с пассажира через суд.

По мнению защиты пассажира, вынужденная посадка самолета была произведена из-за политики авиакомпании по борьбе с курением, а не по причине ее реальной необходимости. Адвокаты заметили, что их подзащитный не представлял реальной угрозы для других пассажиров. «Лайнер оборудован стационарными пепельницами, поскольку раньше в самолетах разрешали курить, а окурок нашли сразу же после того, как сработал датчик обнаружения дыма. Пассажир не буянил. Удаление с рейса — крайняя мера. Она применяется, когда пассажир представляет реальную опасность», — цитирует «Фонтанка.ру» заявление адвоката Олега Молкова. Кроме того, защитник заявил, что сам инцидент был инсценирован сотрудниками авиакомпании. Ранее у них произошел конфликт с Халиловым, когда тот хотел пересадить мать.

Тем временем специалисты отмечают, что повсеместный запрет курения позволил существенно улучшить здоровье россиян. Так, Минздрав опубликовал статистку, согласно которой с момента действия антитабачных законов смертность от заболевания органов дыхания в России снизилась на 14%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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