Автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье, на 61-м километре трассы А-107. Очевидцы сообщают, что при лобовом столкновении автобус перевернулся и улетел в кювет. В результате ДТП, по одним данным, пострадали семеро детей (один из них находится в тяжелом состоянии), по другим — 15.
В салоне автобуса находились 54 человека, 40 из них дети. Они возвращались в город Клин из Ногинска, передает «Федеральное агентство новостей». Пострадавших направляют в Пушкинскую центральную районную больницу им. Розанова. Находившийся в ВАЗ-2109 водитель скончался, пишет агентство Nation News.
По информации телеканала 360, после ДТП несовершеннолетних из автобуса начали вытаскивать водители других машин. В настоящее время движение на данном участке автодороги затрудненно. На место прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные. Причины аварии, как сообщает RT, выясняются.