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12 апреля 2018
20:01  12 апреля 2018 0

В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми. Есть жертвы. ВИДЕО

ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, общественный транспорт
В результате аварии пострадали дети (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье, на 61-м километре трассы А-107. Очевидцы сообщают, что при лобовом столкновении автобус перевернулся и улетел в кювет. В результате ДТП, по одним данным, пострадали семеро детей (один из них находится в тяжелом состоянии), по другим — 15.

В салоне автобуса находились 54 человека, 40 из них дети. Они возвращались в город Клин из Ногинска, передает «Федеральное агентство новостей». Пострадавших направляют в Пушкинскую центральную районную больницу им. Розанова. Находившийся в ВАЗ-2109 водитель скончался, пишет агентство Nation News.

По информации телеканала 360, после ДТП несовершеннолетних из автобуса начали вытаскивать водители других машин. В настоящее время движение на данном участке автодороги затрудненно. На место прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные. Причины аварии, как сообщает RT, выясняются.

Ксения Томашова
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