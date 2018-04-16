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11:03  16 апреля 2018 0

После публикации «URA.RU» курганских медиков научат вежливости

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина, врач
Персонал больницы попросили дружелюбнее относиться к пациентамФото: depositphotos.com © URA.RU
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В Кетовском районе Зауралья прокуратура попросила главного врача районной больницы повысить профессионализм сотрудников — поводом для этого послужила публикация «URA.RU». В медучреждении пройдут обучающие семинары по этике.

Прокуратура Курганской области поручила департаменту здравоохранения проверить Кетовскую ЦРБ после материала агентства «В Зауралье фельдшер отказал в приеме ребенку-инвалиду из-за обиды на его мать». В нем приводился рассказ жительницы села Иковка Светланы Плотниковой о медработнице, которая не стала принимать малыша с температурой, так как обиделась на его мать из-за ранее написанной жалобы. Причины своего поведения фельдшер раскрыла в личной беседе с мамой ребенка.

Фактов отказа в медицинской помощи во время проверки медучреждения не установлено, заявляют в надзорном ведомстве. При этом уточняется, что конфликт возник по причине «нарушения принципов этики и деонтологии со стороны сотрудников учреждения». «Главному врачу ГБУ „Кетовская центральная районная больница“ указано на недопустимость повторения подобных фактов, необходимость повышения профессионального уровня сотрудников путем проведения соответствующих обучающих семинаров», — говорится в сообщении прокуратуры.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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