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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Курганской области
15:36  02 марта 2018 2

В Зауралье фельдшер отказал в приеме ребенку-инвалиду из-за обиды на его мать

Клипарт. Медицина., врач, медицина, доктор
Сотрудницу медучреждения расстроило, что из-за матери ребенка она получила выговорФото: Александр Елизаров © URA.RU

В селе Иковка под Курганом сотрудница фельдшерско-акушерского пункта отказала в приеме ребенку-инвалиду. По словам матери, поводом стала личная обида фельдшера за написанную на нее жалобу около года назад.

Как поясняет Светлана Плотникова, она привезла ребенка в медучреждение с температурой 38 градусов. «Нашу карточку положили на стол фельдшеру Ирине Борисовне Ленс, а она демонстративно, не приняв нас, начала собираться, надевать верхнюю одежду», — делится женщине в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте». На просьбу принять ребенка женщина-фельдшер предложила ждать, когда она вернется. В итоге ребенка осмотрел другой сотрудник.

В тот же день в разговоре с матерью медсотрудница призналась, что обижена на предыдущую жалобу в ее адрес от лица Светланы. «На вопрос Ирине Борисовне о том, почему такое отношение, я получила следующий ответ: „вела бы ты себя нормально“», — поясняет Светлана. «URA.RU» она уточнила, что нажаловаться на фельдшера в прошлый раз ее вынудил отказ прийти осмотреть ребенка с температурой и рвотой на дому. Тогда сотруднице медучреждения объявили выговор. «Мне не хотелось именно к какому-то определенному фельдшеру, возмутило само отношение», — добавила собеседница и заявила, что уже обратилась с претензией в Кетовскую районную больницу, а также в департамент здравоохранения Курганской области.

Главный врач Кетовской ЦРБ Андрей Легров сообщил «URA.RU», что ему пока неизвестно о жалобе, но служебную проверку при ее поступлении обязательно проведут. «Конечно, находясь на своем рабочем месте, отказать в приеме пациенту сотрудник не имеет права. Но нужно в каждой ситуации отдельно разбираться», — отметил собеседник.

Вера Чернышева
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