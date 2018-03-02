В Зауралье фельдшер отказал в приеме ребенку-инвалиду из-за обиды на его мать

В селе Иковка под Курганом сотрудница фельдшерско-акушерского пункта отказала в приеме ребенку-инвалиду. По словам матери, поводом стала личная обида фельдшера за написанную на нее жалобу около года назад.
Как поясняет Светлана Плотникова, она привезла ребенка в медучреждение с температурой 38 градусов. «Нашу карточку положили на стол фельдшеру Ирине Борисовне Ленс, а она демонстративно, не приняв нас, начала собираться, надевать верхнюю одежду», — делится женщине в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте». На просьбу принять ребенка женщина-фельдшер предложила ждать, когда она вернется. В итоге ребенка осмотрел другой сотрудник.
В тот же день в разговоре с матерью медсотрудница призналась, что обижена на предыдущую жалобу в ее адрес от лица Светланы. «На вопрос Ирине Борисовне о том, почему такое отношение, я получила следующий ответ: „вела бы ты себя нормально“», — поясняет Светлана. «URA.RU» она уточнила, что нажаловаться на фельдшера в прошлый раз ее вынудил отказ прийти осмотреть ребенка с температурой и рвотой на дому. Тогда сотруднице медучреждения объявили выговор. «Мне не хотелось именно к какому-то определенному фельдшеру, возмутило само отношение», — добавила собеседница и заявила, что уже обратилась с претензией в Кетовскую районную больницу, а также в департамент здравоохранения Курганской области.
Главный врач Кетовской ЦРБ Андрей Легров сообщил «URA.RU», что ему пока неизвестно о жалобе, но служебную проверку при ее поступлении обязательно проведут. «Конечно, находясь на своем рабочем месте, отказать в приеме пациенту сотрудник не имеет права. Но нужно в каждой ситуации отдельно разбираться», — отметил собеседник.