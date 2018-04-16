15:30 16 апреля 2018 2

Производители зерна ждут повышения закупочных цен Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Зауралье закупочные цены на зерно практически не изменились, несмотря на то, что цены в экспортных портах в последнюю неделю взлетели из-за роста курса доллара по отношению к рублю. Об этом «URA.RU» рассказал первый заместитель директора департамента АПК Курганской области Юрий Михеев. «Мы торгуем в рублях, пока зернотрейдеры не показали новые цены», — отметил Михеев.

В свою очередь, предприниматель, депутат областной думы Олег Колташов, отметил, что сейчас зерно в регионе закупается по ценам, которые выше тех, что указаны в постановлении правительства РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что на ситуацию по-прежнему влияет нехватка передвижного состава. «В портах ощущается дефицит зерна», — добавил депутат.

По словам Юрия Михеева, сейчас закупленные курганскими предпринимателями вагоны-зерновозы в основном поставляют пшеницу в Санкт-Петербург. По его подсчетам, области удалось отправить около 50 тысяч тонн зерна по льготе, предусматривающей бесплатный провоз по РЖД. Всего область должна до конца июня перевезти 320 тысяч тонн, однако, вероятнее всего, не успеет этого сделать из-за нехватки вагонов. В зауральском департаменте АПК надеются, что действие льготы будет продлено. «Мы ожидаем, что в следующем году области также будет оказана помощь. Кому, как не нам, помогать: у нас в любой конец три тысячи верст до границы», — отмечает Михеев.

Напомним, в 2017 году в Курганской области был выращен рекордный урожай зерна. Однако из-за переизбытка пшеницы на рынке закупочные цены резко упали.