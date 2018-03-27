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Главные новости Курганской области
19:36  27 марта 2018 0

Зауралье не успевает воспользоваться льготой на перевозку зерна. Нет вагонов

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Рекордный урожай не на чем вывезти на продажуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Зауральские аграрии с начала года смогли вывезти за пределы области 32,6 тысячи тонн зерна, используя льготные бесплатные перевозки по РЖД. Это составляет лишь десятую часть от выделенного для области лимита в 320 тысяч тонн.

Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин поставил задачу в отведенный срок до 31 июня полностью реализовать льготу. Существует вероятность, что в противном случае области существенно снизят квоту на последующие годы.

Проблемы с вывозом рекордного урожая возникают из-за нехватки подвижного состава. Сельхозпредприятия области приобрели на Уралвагонзаводе 75 вагонов, однако, по словам депутата областной думы Олега Колташова, это не сможет существенно повлиять на ситуацию. «Оборот наших 75 вагонов составляет 2,5 раза в месяц, нам же необходимо 1300 вагонов в месяц», — пояснил депутат.

Сейчас, по данным департамента АПК, в Минсельхоз России направлены заявки на отгрузку зерна в объеме около 50 тысяч тонн (742 вагона), из них согласовано заявок на 651 вагон, предоставление еще 91 вагона согласуется. В области в настоящий момент готовы отправить 71 тысячу тонн пшеницы. В регионе надеются, что сроки действия льготы будут продлены.

Татьяна Жаткина
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