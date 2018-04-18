{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
21:30  18 апреля 2018 0

США пригрозили России «применением силы» в Сирии

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Штаты готовы применить «необходимую и пропорциональную силу для защиты себя»Фото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл признал готовность применить силу против России на территории Сирийской Арабской Республики. Он отметил, что США не стремятся к конфронтации с Россией, но у стран «разные стратегические цели» на территории Ближнего Востока.

По словам Митчелла, Америка «поддерживала каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве». В то же время Штаты «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя», передает РИА «Новости» слова помощника госсекретаря США.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказала мнение, что Россия никогда не будет другом Вашингтона. По ее словам, ситуация может измениться в случае перемены США курса своей политики на международной арене.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров