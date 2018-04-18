США пригрозили России «применением силы» в Сирии

21:30 18 апреля 2018 0

Штаты готовы применить «необходимую и пропорциональную силу для защиты себя» Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл признал готовность применить силу против России на территории Сирийской Арабской Республики. Он отметил, что США не стремятся к конфронтации с Россией, но у стран «разные стратегические цели» на территории Ближнего Востока.

По словам Митчелла, Америка «поддерживала каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве». В то же время Штаты «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя», передает РИА «Новости» слова помощника госсекретаря США.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказала мнение, что Россия никогда не будет другом Вашингтона. По ее словам, ситуация может измениться в случае перемены США курса своей политики на международной арене.