{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
15:03  06 апреля 2018 0

Постпред США при ООН: «Россия никогда не будет нашим другом»

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Спикер сделал заявление во время выступления в университете Северной КаролиныФото: depositphotos.com © URA.RU

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Россия никогда не будет другом Вашингтона. Об этом она заявила, выступая в университете Дьюка в Северной Каролине.

«В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы не хотим с ней работать», — заявила Хейли во время выступления.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров не удивился словам постпреда США при ООН: Хейли «известна своей русофобией и априори настроена против России». При этом Джабаров отметил, что ее должность не позволяет ей говорить от лица США. «Я думаю, что все-таки не госпожа Хейли определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Она лишь является спикером в Совете безопасности. Поэтому я бы спокойно к этому относился. Пусть берет пример с нашего представителя Василия Небензи, который достаточно взвешенно и грамотно ведет себя на заседании», — заявил Джабаров в эфире «Национальной службы новостей».

Ранее постпред США при ООН уже заявлял, что Россия не может быть другом Соединенных Штатов. По словам Хейли, ситуация может измениться в случае перемены США курса своей политики на международной арене, передает агентство Nation News.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров