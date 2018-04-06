Постпред США при ООН: «Россия никогда не будет нашим другом»

15:03 06 апреля 2018 0

Спикер сделал заявление во время выступления в университете Северной Каролины Фото: depositphotos.com © URA.RU

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Россия никогда не будет другом Вашингтона. Об этом она заявила, выступая в университете Дьюка в Северной Каролине.

«В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы не хотим с ней работать», — заявила Хейли во время выступления.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров не удивился словам постпреда США при ООН: Хейли «известна своей русофобией и априори настроена против России». При этом Джабаров отметил, что ее должность не позволяет ей говорить от лица США. «Я думаю, что все-таки не госпожа Хейли определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Она лишь является спикером в Совете безопасности. Поэтому я бы спокойно к этому относился. Пусть берет пример с нашего представителя Василия Небензи, который достаточно взвешенно и грамотно ведет себя на заседании», — заявил Джабаров в эфире «Национальной службы новостей».

Ранее постпред США при ООН уже заявлял, что Россия не может быть другом Соединенных Штатов. По словам Хейли, ситуация может измениться в случае перемены США курса своей политики на международной арене, передает агентство Nation News.