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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:39  20 апреля 2018 0

Жириновский предложил России по примеру Турции вывести золотой запас из США

Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , жириновский владимир, жест рукой
Он отметил, что Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 млрд долларовФото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вывести российские золотые запасы из Федеральной резервной системы США. Депутат Госдумы предложил последовать примеру турецких властей, которые в 2017 году забрали свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.

Руководитель фракции отметил, что Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 млрд долларов, а в целом иностранные вложения РФ оцениваются в 400 млрд долларов. «Наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов и застрахованы от нашей внутренней коррупции. Порочная логика!» — заявил Жириновский. Он добавил, что можно создать «специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций» для оплаты «конкретных счетов за конкретную работу», если ЦБ и Министерство финансов опасаются за кражу денег.

Центробанк Турции за 2017 год вывел из Федеральной резервной системы США 28,7 тонны золота, напоминает сайт VSE42.Ru. Также свои золотые резервы из-за рубежа вывели крупнейшие турецкие частные банки. Кредитные организации откликнулись на призыв президента страны Реджепа Эрдогана избавиться от давления курса валют.

Павел Маркуш
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