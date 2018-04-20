21:38 20 апреля 2018 2

Звезда шоу пытается найти себе работу в Москве Фото: с личной страницы Дианы Шурыгиной в Instagram

Диана Шурыгина попробовала устроиться на работу в шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Но уволилась с нее уже через три дня.

Звезда Интернета попробовала поработать в шоу «Пусть говорят», с участия в котором к ней пришла известность, в качестве младшего редактора. В ее обязанности входил поиск интересных тем и заказ билетов для героев, сообщает портал Super.ru. Предположительно, ее зарплата по окончании испытательного срока должна была составить 35 тысяч рублей в месяц. Однако рвения девушки хватило только на три дня.

В последнее время Шурыгину преследуют разочарования. Недавно она пришла к выводу, что половина интернет-пользователей ее ненавидит, и очень расстроилась по этому поводу. «Жуткая травля. Полстраны меня ненавидит, а я с улыбкой фоткаюсь с ними. Шлю*а! Обманщица! Сучка и мразь! Фантазии нету у вас», — писала она на своей странице во «ВКонтакте», напоминает «Ридус».