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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:53  23 апреля 2018 10

Отечественные продукты пометят знаком «Сделано в России» в пику американским санкциям

Денис Паслер в Белоярском городском округа: ферма, картофельное поле и заседание в доме культуры, паслер денис, комбайн, сделано в россии
Инициатива станет дополнением к законопроекту антиамериканских санкцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общественная молодежная палата при Госдуме предложила ввести маркировку знаком «Сделано в России» отечественных товаров. Инициатива станет одной из поправок в законопроект антиамериканских санкций. Свои предложения палата направит в Госдуму после 15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта антиамериканских санкций.

Документ предполагает, что правительство установит правила маркировки отечественных товаров и услуг. В том числе, должен быть разработан и утвержден знак, который будет информировать покупателя о том, что товар сделан в России. По словам председателя Общественной молодежной палаты при Госдуме Марии Воропаевой, предположительно, для знака должны быть разработана единая символика. «Каждый производитель будет помещать именно такой знак, а не писать где-то маленьким шрифтом, что товар отечественный, как это делается сейчас», — рассказала RT Воропаева.

По мнению авторов инициативы, использование знака привлечет к отечественной продукции внимание покупателей, таким образом, будет оказана поддержка отечественным производителям. Предлагается также маркировать не только полностью отечественные товары, но и те, в составе которых есть не более 50% иностранных комплектующих.

Павел Маркуш
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