У россиян стало больше «свободных» денег в кармане

08:58 24 апреля 2018 0

За месяц граждане России стали богаче в среднем на 700 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За месяц количество «свободных» денег у россиян выросло в среднем на 700 рублей на человека. К такому выводу пришли исследователи, изучающие доходы и расходы населения страны.

Согласно данным холдинга «Ромир», на конец марта после уплаты всех обязательных расходов у среднего россиянина оставалось в кармане 20,2 тысячи рублей. На конец февраля этот показатель составлял 19,5 тысячи рублей, сообщает телеканал 360.

Для вычисления индекса при определении уровня доходов населения «Ромир» использовал данные Росстата и собственную систему расчетов. Расходы определялись на основании скан-панелей домохозяйств холдинга, учитывающих данные по 30 тысячам человек в 180 городах с населением выше 100 тысяч человек.