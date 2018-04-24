{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:58  24 апреля 2018 0

У россиян стало больше «свободных» денег в кармане

Агитация за Павла Грудинина, кандидата в президенты. Челябинск, купюры, тысяча рублей, банкноты, деньги, тысячи
За месяц граждане России стали богаче в среднем на 700 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За месяц количество «свободных» денег у россиян выросло в среднем на 700 рублей на человека. К такому выводу пришли исследователи, изучающие доходы и расходы населения страны.

Согласно данным холдинга «Ромир», на конец марта после уплаты всех обязательных расходов у среднего россиянина оставалось в кармане 20,2 тысячи рублей. На конец февраля этот показатель составлял 19,5 тысячи рублей, сообщает телеканал 360.

Для вычисления индекса при определении уровня доходов населения «Ромир» использовал данные Росстата и собственную систему расчетов. Расходы определялись на основании скан-панелей домохозяйств холдинга, учитывающих данные по 30 тысячам человек в 180 городах с населением выше 100 тысяч человек.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров