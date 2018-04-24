10:46 24 апреля 2018 0

Снегопад обрадовал далеко не всех жителей Фото: Елена Гладких, группа «Инцидент | Златоуст», «ВК»

В последнюю неделю апреля в Златоуст и Миасс Челябинской области вернулась зима: утром 24 апреля города замело снегом. Местные жители ждут повторения непогоды 2014 года, когда в ночь с 24 на 25 апреля на Южный Урал обрушились метели и снегопады, ставшие причиной многих бед.

Сегодня жители активно обсуждают погоду в соцсетях и делятся фотографиями заметенных дворов и улиц. «Ну е-мое, посмотрел в окошко», «Эх… И опять зима пришла…», «Купил я, значит, куртку весеннюю, буквально три дня назад, думал, будет теплеть, а тут… Ночью дождь, а наутро снег», «И завтра снег обещают», «Рано я сноуборд в кладовку убрала», «Жуки майские летят в пуховиках, а мухи в шубах сидят зубами клацают», «Кто не выбросил елку, доигрались», «У погоды нет плохой погоды», «И снова 24 апреля. История идет по кругу», — по-разному отреагировали на разгул стихии жители. Из-за снегопада уже возникли сложности на дорогах, есть аварии.

Фото: группа «По секрету в Миассе», «ВК»

Фото: Vyacheslav Senichev, группа «Инцидент | Златоуст», «ВК»

Фото: группа «Инцидент Миасс», «ВК»

Фото: группа «Инцидент Миасс», «ВК»

Четыре года назад после непродолжительного потепления в конце апреля регион засыпало снегом, поднялась метель. В области объявили штормовое предупреждение. В нескольких районах метель оборвала провода, оставив жителей региона без света. Возникли проблемы с движением транспорта и перебои с воздушными перелетами. Из-за снегопада на дорогах региона не обошлось без жертв: два человека погибли на трассе в ДТП. Спустя неделю после разгула стихии в области потеплело.