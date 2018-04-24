Внеочередная конференция Союза журналистов Челябинской области, на которой изберут нового председателя, состоится 25 мая. Такое решение принято 24 апреля, во вторник, на заседании правления союза. Двум членам правления, Татьяне Строгановой и Сергею Филичкину, было предложено выдвинуть свои кандидатуры, но оба взяли самоотвод, передает корреспондент «URA.RU».
Напомним, внеочередные выборы в союзе журналистов пройдут из-за скоропостижной смерти председателя Ольги Давиденко. До проведения конференции и. о. председателя назначена Татьяна Строганова. Правление предложило ей выдвинуть свою кандидатуру на выборы, но Татьяна отказалась. Заявиться на пост председателя предложили директору областного госучреждения «Губерния» Сергею Филичкину. Филичкин предложение отклонил, сославшись на занятость. «Ольга Давиденко задала очень высокий стандарт работы. Чтобы ему соответствовать, мне бы пришлось очень много времени отдавать союзу, — пояснил Филичкин. — Сейчас я все свои усилия посвящаю своей основной работе, которую очень люблю. Плюс, как вы знаете, я недавно стал членом общественной палаты области. Это большая нагрузка и большая ответственность».
В итоге решено отложить вопрос о том, кого из кандидатов поддержит правление союза. После того, как отказались выдвинуться Филичкин и Строганова, называли и других претендентов. Звучали имена заместителя гендиректора ИД «Гранада пресс» Сергея Крапивина, директора по рекламе группы компаний «Микар» Алены Вериго, декана факультета журналистики Южно-Уральского госуниверситета Людмилы Шестеркиной, руководителя представительства «Российской газеты» в Челябинске Дениса Мякишева, экс-начальника информационно-аналитического управления правительства области, а ныне специалиста по рекламе и менеджементу Рифата Абдрашитова. Все озвученные кандидаты уважаемы в медиасфере, но, как считают в правлении, у председателя еще и должно быть свободное время для работы в союзе.