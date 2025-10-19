Пассажиров рейса Челябинск — Минск ждет 13-часовая задержка
Рейс в Минск из Челябинска задержан на полсуток
Путешественникам, планировавшим утренний вылет из Челябинска в Минск, придется запастись терпением. Их рейс WZ 4703 авиакомпании Red Wings задержан на целых 13 часов.
«По расписанию самолет должен был отправиться в столицу Беларуси в 08:15, однако теперь его расчетное время вылета сдвинуто на 21:20. Это означает, что пассажиры проведут в ожидании почти весь день», — следует из онлайн-табло челябинского аэропорта «Курчатов»
Задержка также затронула и обратный рейс WZ 4704 по маршруту Минск — Челябинск. Вместо запланированного прилета в 07:15 утра, лайнер теперь прибудет в южноуральскую столицу только к вечеру, около 20:25.
