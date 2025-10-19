Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Пассажиров рейса Челябинск — Минск ждет 13-часовая задержка

19 октября 2025 в 13:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рейс в Минск из Челябинска задержан на полсуток

Рейс в Минск из Челябинска задержан на полсуток

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путешественникам, планировавшим утренний вылет из Челябинска в Минск, придется запастись терпением. Их рейс WZ 4703 авиакомпании Red Wings задержан на целых 13 часов.

«По расписанию самолет должен был отправиться в столицу Беларуси в 08:15, однако теперь его расчетное время вылета сдвинуто на 21:20. Это означает, что пассажиры проведут в ожидании почти весь день», — следует из онлайн-табло челябинского аэропорта «Курчатов»

Задержка также затронула и обратный рейс WZ 4704 по маршруту Минск — Челябинск. Вместо запланированного прилета в 07:15 утра, лайнер теперь прибудет в южноуральскую столицу только к вечеру, около 20:25.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал