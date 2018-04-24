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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:30  24 апреля 2018 0

Волонтеры Победы выведут на улицы Москвы «Бессмертный полк» в миллион человек

Акция
В прошлом году в строю «бессмертного полка» прошли 850 тыс. москвичейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Акция «Бессмертный полк» в Москве может собрать до миллиона человек. Такое количество участников указано в заявке, поданной в правительство столицы движением «Волонтеры Победы». Вместе с москвичами в организации шествия примут участие «Послы Победы» (победители одноименного всероссийского конкурса) из 83 регионов России, а также добровольцы-иностранцы.

Как следует из документа, 9 мая москвичи начнут собираться на шествие у метро «Динамо» к 12:00, а марш начнется спустя три часа и закончится в семь часов вечера. Маршрут, как и в прошлом году, проходит через Красную площадь, после чего «Бессмертный полк» разделится на две колонны. Они двинутся по Большому Москворецкому мосту и по Москворецкой набережной. Безопасность и порядок на время шествия будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов и волонтеры — добровольцев начнут обучать уже с конца апреля, сообщили «URA.RU» в оргкомитете мероприятия.

«В 2017 году только в столице в шествии приняли участие больше 850 тысяч человек. В Москве в организации шествия участвовали 2,5 тыс. добровольцев. В этом году цифра такая же, хотя желающих становится все больше. По всей стране в организации шествия будет задействовано более 50 тыс. волонтеров», — пояснила руководитель волонтеров Победы Ольга Омельченкова.

Участники шествия «Бессмертного полка» в День Победы несут фото своих родных — фронтовиков и тружеников тыла. Впервые акцию, которая тогда называлась «Парад победителей», провели в Тюмени в 2007 году общественники-энтузиасты. «Бессмертным полком» она стала в 2013 году в Томске, а в 2014 году ее проводили уже в полутысяче городов. К примеру, в Челябинской области за пять лет число участников шествия выросло в пять раз. С 2015 года акция стала общероссийской, сейчас «Бессмертный полк» 9 мая проходит и по улицах многих зарубежных городов.

Владимир Васин
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