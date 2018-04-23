За пять лет количество участников «Бессмертного полка» на Южном Урале выросло в 50 раз

21:38 23 апреля 2018 1

В Челябинской области в акции участвуют около 200 тысяч жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области готовятся к проведению шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Количество участников за пять лет выросло почти в 50 раз, рассказали «URA.RU» в региональном отделении движения.

«Бессмертный полк» пройдет в Челябинской области уже в пятый раз. «Первое шествие было в 2014 году — участвовали более четырех тысяч человек (в Челябинск, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле и Нагайбакском районе), а в прошлом году — были задействованы уже все территории, было более 200 тысяч человек», — отметил в разговоре с «URA.RU» руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов. «Мы считаем эту акцию значимой для всех жителей Челябинской области, несмотря на то, что наш регион — тыловой. Вклад в победу наших предков не меньший, чем тех, кто воевал на фронтах ВОВ», — добавил он.

Постоянная участница акции, челябинка Татьяна Нигматуллина, рассказала журналисту агентства, что ее семья по традиции примет участие в шествии «Бессмертного полка» и в этом году. Ранее, в 2016 году в Белоруссии поисковики одного из челябинских отрядов «Поискового движения России» нашли останки ее родственника Степана Мурыгина — он погиб в лагере для военнопленных советских солдат. Более 70 лет он числился без вести пропавшим. Прах Степана Мурыгина приняли его двоюродные внучки. «Теперь мы знаем, где он похоронен», — уточнила Нигматуллина.