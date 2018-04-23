{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
21:38  23 апреля 2018 1

За пять лет количество участников «Бессмертного полка» на Южном Урале выросло в 50 раз

Акция
В Челябинской области в акции участвуют около 200 тысяч жителейФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области готовятся к проведению шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Количество участников за пять лет выросло почти в 50 раз, рассказали «URA.RU» в региональном отделении движения.

«Бессмертный полк» пройдет в Челябинской области уже в пятый раз. «Первое шествие было в 2014 году — участвовали более четырех тысяч человек (в Челябинск, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле и Нагайбакском районе), а в прошлом году — были задействованы уже все территории, было более 200 тысяч человек», — отметил в разговоре с «URA.RU» руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов. «Мы считаем эту акцию значимой для всех жителей Челябинской области, несмотря на то, что наш регион — тыловой. Вклад в победу наших предков не меньший, чем тех, кто воевал на фронтах ВОВ», — добавил он.

Постоянная участница акции, челябинка Татьяна Нигматуллина, рассказала журналисту агентства, что ее семья по традиции примет участие в шествии «Бессмертного полка» и в этом году. Ранее, в 2016 году в Белоруссии поисковики одного из челябинских отрядов «Поискового движения России» нашли останки ее родственника Степана Мурыгина — он погиб в лагере для военнопленных советских солдат. Более 70 лет он числился без вести пропавшим. Прах Степана Мурыгина приняли его двоюродные внучки. «Теперь мы знаем, где он похоронен», — уточнила Нигматуллина.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров